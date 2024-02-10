Ronaldo’dan çirkin hareket! Portekizli yıldızın maçtan sonra yaptığı hareket büyük tepki topladı

SUUDİ Arabistan'da Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile, Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr Riyad Sezon Kupası final maçında karşılaştı. Suudi Arabistan'da derbi mücadelesi olarak görülen bu karşılaşma çok gergin geçti. Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, maçı 17.dakikada Sergey Milinkovic-Savic ve 30.dakikada Salim Devseri'nin attığı gollerle 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Maçın ardından bir hayli sinirli olduğu gözlenen Ronaldo skandal bir harekete imza attı. Soyunma odasına doğru ilerleyen Portekizli yıldıza bir taraftar tarafından Al Hilal forması fırlatıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

FIRLATILAN formayı yerden alan Ronaldo, kasıklarına sürerek taraftara geri fırlattı. Portekizli yıldızın yaptığı bu hareket Suudi Arabistan'da büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 39 yaşındaki futbolcunun ceza alması gerektiği belirtildi. Yaklaşık 1 yıldır Al-Nassr takımında forma giyen Critiano Ronaldo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te bitecek.