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Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn atletlere taş çıkartıyor!

Aslan’ın yeni sol beki Derrick Köhn’ün geçen sene Belek’teki kampta girdiği sprint testinde herkesi kendine hayran bıraktığı ortaya çıktı. 20 metreyi 2.63 dereceyle koşan Köhn, atletik yapısıyla ünlü atlet Usain Bolt’u da aratmıyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
Galatasaray’ın yeni transferi Derrick Köhn atletlere taş çıkartıyor!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn, atletik yapısıyla dikkati çekiyor. Cimbom'un Gana kökenli Alman yıldızının daha önce girdiği bir sprint testindeki performansı, taraftarları da heyecanlandırdı.

2.63 İLE FARK YARATTI
25 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekibi Hannover 96 ile geçen sene ocak ayında Antalya Belek'te yapılan kampta sprint testinde en önde çıkan isim olmuştu. 10 metreyi 1.55 saniyede koşmayı başaran yıldız futbolcu, 20 metrede ise fark yarattı. Derrick Köhn, 20 metreyi 2.63 ile geçip takımının en iyisi olmayı bildi ve ünlü atletlere de taş çıkardı.

USAIN BOLD'U ARATMADI
Belek'teki kampta 10 metrede Derrick Köhn, Phil Neumann ve Maxi Beier, 1.55 ile kazanan isimler oldu. 20 metrede Neumann 2.68, Beier ise 2.71'de kaldı. Cimbom'un yeni yıldızı ise Hannover antrenörü Stefan Leitl tarafından alkışlandı. Almanya'dan Bild, Galatasaray'ın yeni transferinin 20 metre performansı için, "Köhn, kırmızı bir roket" değerlendirmesini yapmıştı. Bilindiği üzere Jamaikalı ünlü atlet Usain Bolt, 9.58 ile dünya rekoru kırdığında, hesaplamalara göre 20 metreyi 2.40 ile geçmişti.

ARALARINDA 23 SALİSE VAR
ASLAN'IN yeni transferi Derrick Köhn'ün 20 metreyi 2,63 derece ile koştuğu ortaya çıktı. Usain Bolt 9,58 ile dünya rekoru kırdığında 20 metreyi 2.40'lık derece ile koşmuştu.

FUTBOLDA YAPAMADI
Atletizm sonrası futbola geçiş yapan eski olimpiyat ve dünya şampiyonu Usain Bolt, bu isteğinden vazgeçmişti.

Derrick Köhn'ün Belek'teki muhteşem sprint performansına Alman basını geniş yer ayırmıştı. Avrupa'dan birçok takımla transferde anılan Köhn'ün G.Saray ile anlaşması da yine gündem oldu.

KOHN'ÜN AYRILIŞI ÇOK AĞIR
Hannover 96'nın teknik direktörü Stefan Leitl, Derrick Köhn hakkında açıklamalar yaptı. Leitl, "Derrick'in Galatasaray'dan teklif alması onur verici. Bunu hak ediyordu. Çok büyük gelişim gösterdi. Sportif açıdan bizim adımıza bir kayıp. Köhn'ün ayrılışı çok ağır. Biz kendi yolumuza bakmalıyız" dedi.

TARİHTEKİ 9.ALMAN FUTBOLCU
Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, G.Saray tarihindeki 201. yabancı oldu. Ayrıca Köhn, Sarı-Kırmızılı formayı giyen 9. Alman futbolcu olacak.

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