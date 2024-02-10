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Fenerbahçe İsmail Yüksek için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacak!

Bayer Leverkusen ve Leipzig yarın oynanacak Fenerbahçe- Alanyaspor maçına temsilci gönderecek. İsmail Yüksek’i yakın takibe alan 2 Bundesliga ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
Fenerbahçe İsmail Yüksek için kapıyı 15 milyon Euro’dan açacak!

FENERBAHÇE'NİN başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin yakın takibi devam ediyor. Gelen son bilgilere göre 2 Bundesliga ekibi İsmail Yüksek'i yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçında izleyecek. Bu iki Alman ekibinin Bayer Leverkusen ve Leipzig olduğu öğrenildi. İsmail Yüksek için geçtiğimiz haftalarda bonuslarla birlikte 12 milyon Euro'luk bir teklif gelmiş ancak Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 15 milyon Euro'dan açmış ve Fransız ekibi Lyon ile görüşmeler tıkanmıştı.

SÜREKLİ YÜKSELEN PERFORMANS
Bu sezon çok başarılı bir performans çizen İsmail Yüksek 34 resmi maçta görev yaptı. 2548 dakika sahada kalan milli futbolcu 1 gol atarken 3 de asist yaptı. A Milli Takım'ın da bankosu haline gelen İsmail Yüksek için başka kulüplerin de devreye girmesi söz konusu. Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bunulan İsmail'in transferi konusunda Sarı-Lacivertli yönetimin her türlü kararına uyacağı ifade ediliyor. Başka avrupa kulüplerinin de devreye girmesiyle İsmail Yüksek yaz transfer döneminde adından çok fazla söz ettirecek.

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