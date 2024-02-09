Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş geri düştüğü maçta Antalya’yı 2-1’le eledi!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda son 16 turu son maçında Beşiktaş, enfes bir geri dönüşe imza atıp Antalyaspor'u deplasmanda mağlup etti. 7. dakikada Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 17'de Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 30. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

RASHICA GOLE YAKLAŞTI

50. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Adam Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 60. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Rashica'nın uygun pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti. 71. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Rashica'nın uygun pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti: 1-1. 88. dakikada Cenk Tosun'un ara pasıyla defansın arkasına sarkan Muleka, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-2. Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İKİNCİ YARIDA GEREKENİ YAPTIK

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Fernando Santos, galibiyet sonrası konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı sahada yoktuk. Hiç top oynamadı. Sadece formalarımız vardı sahada. Rakip takım farklı bir şeyler yapsaydı turu geçerdi. İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık ve maçı kazandık. İkinci yarıdaki oyunumuzla galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Transferle ilgili konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm, bu soruya cevap veremem, yorum yapamam" değerlendirmesinde bulundu.

6 ŞUBAT UNUTULMADI

ANTALYA-BEŞİKTAŞ maçı öncesi 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler unutulmadı. Beşiktaş, sahaya "6 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız." pankartıyla çıktı. Antalyasporlu taraftarlar da tribüne, "Bazı acılar dilsizdir" yazan dev bir pankart açtı.

MARSİLYA'DAN KÖTÜ HABER

BEŞİKTAŞ'IN devre arasında satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'dan haber var. Fransız ekibinin 4,5 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyon hakkını kullanmayacağı belirtildi. Marsilya'nın 24 yaşındaki orta sahayı UEFA listesine de yazmadığı bildirildi.

KUPADA SON 8 TAKIM BELLİ OLDU

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Kupada çeyrek finallerde ilk maçlar 27, 28 ve 29 Şubat tarihinde oynanacak. Çeyrek finaller rövanşlı oynanacak. Karşılaşmalar yine A Spor'da yayınlanacak.

YENİ SPONSOR ARÇELİK

BEŞIKTAŞ'A dev gelir... Siyah- Beyazlılar, forma göğüs sponsorluğu için Arçelik ile 3 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmanın gelecek sezondan itibaren başlayacağı ifade edildi. Kulüp tarafından kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, "2024-2025, 2025-

2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Beşiktaş yönetimi böylece sıcak para sıkıntısını çözmüş oldu.