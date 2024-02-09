Süper Lig’in devleri sahada olduğu gibi sosyal medyada da yarış halinde! İşte zirvedeki o takım...

TRENDYOL Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sosyal medyadaki takipçi sayısı son dönemde büyük artış gösterdi. Dört Büyükler'in sosyal medya platformlarından Instagram, You- Tube ve X'teki takipçi sayıları geçen 3 yılda 49 milyondan 74 milyona yükseldi. Galatasaray Instagram'da 15 milyon, X'te 14,6 milyon ve YouTube'ta 2,8 milyon olmak üzere üç platformda da zirvede yer alırken, toplamda 32,4 milyon takipçi sayısı yakaladı. Instagram'da 9,8 milyon, X'te 12,3 milyon ve You- Tube'ta ise 2,6 milyon ile üç platformda toplamda 24,7 milyon takipçiye sahip Fenerbahçe ise ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş Instagram'da 6,3 milyon, X'te 5,7 milyon ve YouTube'ta 1,2 milyon takipçi sayısıyla toplamda 13,2 milyona ulaştı. Instagram'da 1,2 milyon, X'te 2 milyon ve YouTube'ta 315 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 3 milyon 515 binle sıralamada yer aldı. Kulüplerin YouTube hesaplarında da ciddi bir artış yaşandı. 3 yıl öncesine kadar abone sayıları 4,6 milyon iken şu bu sayı 7 milyona yaklaştı.

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