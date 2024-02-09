Bordo-Mavililer kupada son 8’e kaldı! 105’te Trezeguet, nefis golle Fırtına’ya turu getirdi

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı A Spor'da yaşandı. Süper Lig'de üst üste 4 maç kaybeden ve kötü gidişi durdurmak isteyen Trabzonspor, Ankara'da Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oldu. 14. dakikada ani gelişen atakta orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen 19 yaşındaki Melih Bostan, Trabzonsporlu iki futbolcuyu geçtikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0. 90+6'da Meunier'in sağ kanattan yaptığı ortada Eren Elmalı, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti. 105. dakikada Visca'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, ceza sahasında yerden seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı. Karşılaşmayı uzatmalar sonunda 2-1 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

TRABZON'DAN ZEMİN TEPKİSİ

TRABZONSPOR'DA Eryaman Stadyumu'nun zeminine tepki geldi. Bordo-Mavililer'in X hesabından yapılan paylaşımında saha zemini gösterilirken, "Marka değeri" ve "Futbolcu sağlığı" yazıldı. Ayrıca müsabaka öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, saha zeminini eleştirirken, TFF'nin buna çözüm bulması gerektiğini söyledi.

TRABZONSPOR ASLA VAZGEÇMEZ!

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu şartlarda bu zemine rağmen 6-7 tane pozisyona girdik. Zemin belki daha iyi olsa Gençlerbirliği de iyi oynayacaktı. İlk golde zemin nedeniyle top auta giderken kaleye dönüyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Trabzonspor vazgeçmez!" dedi. Transferi yorumlayan Avcı, "Ben de istiyorum 7-8 tane iyi oyuncu alalım. Farklı oyunlar oynayalım. Şimdi 8 tane oyuncu alıp kulübü mü borçlandıralım, yoksa bu süreci doğru mu geçelim? Trabzonspor aldığı oyuncuyu iki sene bekleyemez" ifadelerini kullandı.

MEUNIER'DEN NEFİS START

Bordo-Mavililer'in yeni sağ beki Thomas Meunier, ilk maçında asist yaptı. Belçikalı futbolcu, "İlk maçımı kesinlikle unutmayacağım. Çok fazla duygu ve yoğunluğun olduğu bir maçtı" dedi.