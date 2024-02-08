Coronado iddiası: Menajerler İtalyan 10 numarayı Beşiktaş’a önerdi

Şu ana kadar Jonas Svensson ve Joe Worrall'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Ön libero ve 10 numara bölgelerine oyuncu bakan yönetime, menajerler tarafından Al-Ittihad'a veda eden Brezilya asıllı İtalyan 10 numara Igor Coronado önerildi.

Kulübüyle dün yolları resmen ayrılan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen yönetimin, transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Son kulübünde 5 milyon Euro maaş kazanan futbolcunun ücrette indirim yapmak istemediği ifade ediliyor. Beşiktaşlı yetkililerin de bu rakamı makul bir seviyeye düşürebilmek için görüşmelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.

Bu sezon Suudi ekibiyle 17 maça çıkan tecrübeli 10 numara, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 5,5 milyon Euro değer biçilen Igor Coronado, artık serbest oyuncu durumunda bulunuyor.