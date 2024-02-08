SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Coronado iddiası: Menajerler İtalyan 10 numarayı Beşiktaş'a önerdi

10 numara transferi yapmayı planlayan Kartal’a Al-Ittıhad ile yolları ayrılan Igor Coronado teklif edildi. İtalyan oyuncunun 5 milyon Euro’luk maaşı, transferinin önündeki en büyük engel...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Coronado iddiası: Menajerler İtalyan 10 numarayı Beşiktaş’a önerdi

Şu ana kadar Jonas Svensson ve Joe Worrall'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Ön libero ve 10 numara bölgelerine oyuncu bakan yönetime, menajerler tarafından Al-Ittihad'a veda eden Brezilya asıllı İtalyan 10 numara Igor Coronado önerildi.

Kulübüyle dün yolları resmen ayrılan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen yönetimin, transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Son kulübünde 5 milyon Euro maaş kazanan futbolcunun ücrette indirim yapmak istemediği ifade ediliyor. Beşiktaşlı yetkililerin de bu rakamı makul bir seviyeye düşürebilmek için görüşmelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.

Bu sezon Suudi ekibiyle 17 maça çıkan tecrübeli 10 numara, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 5,5 milyon Euro değer biçilen Igor Coronado, artık serbest oyuncu durumunda bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! PM’nin de ertelenmesi gündemde | Hangi belediyeler DEM’e verilecek?
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanacak
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn bugün İstanbul’da
Murat Kurum üzerinden montaj bir video yayınladı! Ümit Özdağ’ın kirli algı operasyonu elinde patladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Batsman Antep’te! İhtiyaç anında camı kırınız
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
SON DAKİKA