A Spor’da müthiş buluşma: Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını son 8'e yazdırma başarısı gösterecek.

DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞME

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Svensson, Colley, Aboubakar ve Salih dışında milli takımda bulunan Masuaku da oynayamayacak. Siyah-Beyazlılar, ayrıca kulübün efsanelerinden olan eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a da rakip olacak.