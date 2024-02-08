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A Spor'da müthiş buluşma: Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Türkiye Kupası Son 16 turunda bugün eski hocası Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor’a konuk olacak. Saat 20.45’te başlayacak zorlu maçı kazanan takım çeyrek finale yükselecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
A Spor’da müthiş buluşma: Beşiktaş, Antalyaspor’a konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını son 8'e yazdırma başarısı gösterecek.

DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞME
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Svensson, Colley, Aboubakar ve Salih dışında milli takımda bulunan Masuaku da oynayamayacak. Siyah-Beyazlılar, ayrıca kulübün efsanelerinden olan eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a da rakip olacak.

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