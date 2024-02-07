Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 golle adını çeyrek finale yazdırdı!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nı 18 kez ile en çok kazanan takım olan Galatasaray, 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u son 16 turunda konuk etti. 27'de Eyüp Aydın'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Davinson Sanchez ağları sarstı: 1-0. 28'de Doğan Can'ın kafa vuruşunu Günay kurtardı. 30'da kaleci Akın, Zaha'yı düşürdü hakem VAR'dan izleyip penaltıyı verdi. 36'da beyaz noktadan Halil attı: 2-0. 39'da Tete'nin şutu ceza sahasında Mehmet Özcan'ın kolundan döndü hakem yine VAR'dan izleyip penaltıyı verdi. Bu kez Tete attı: 3-0. 45+3'te savunma arkasına sarkan Sergen fileleri sarstı: 3-1. 60. dakikada Mustafa Çeçenoğlu topu ağlara yolladı fakat öncesinde ofsayt olduğu için gol iptal edildi. 77'de Mulumba kafayla farkı indirdi: 3-2. Son sözü 90+5'te Carlos Vinicius söyledi: 4-2.

GÖRKEMLİ BAŞLANGIÇ

GALATASARAY'IN Fulham'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius ilk kez forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada ve son saniyelerde fileleri sarstı. Tecrübeli oyuncu rakip savunmacılarla boğuştu, çok mücadele etti ve son fırsatta topu ağlara yolladı. Vinicius maç sonu, "Kazandığımız için mutluyuz. Gol attığım için keyifliyim. Önümüzdeki maçlarda da en iyisini yapmak için mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

ASRIN FELAKETİ UNUTULMADI

G.SARAY, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri unutmadı. Maç öncesi müzik yayını yapılmadı, futbolcular siyah formayla çıktı. Maç önü "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" ve "Bu destek hiç bitmeyecek" formalarıyla ısınmaya çıkıldı. Depremde hayatını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve pankartlar açıldı.

BURUK'TAN BÜYÜK ROTASYON

G.SARAY son oynadığı Samsun maçına göre 8 değişiklikle sahaya çıktı. Günay, Kazımcan, Eyüp, Ndombele, Tete, Zaha, Halil ve Vinicius 11'deydi.

PENALTI OYUNU!

Tete, Halil ve Barış, ilk penaltı atışını kullanmak için 'Taş-makas- kağıt' oynadı. Halil kazandı.