Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Bandırmaspor maçı sonrası konuştu! "Hedef kupayı kazanmak"

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bandırmaspor maçı sonrası konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maça çok iyi başladık ve istekliydik. 3-0 sonrası konsantrasyon eksikliği oluyor. İlk yediğimiz gol taç atışı sonrası oldu. Soyunma odasına 3-1'le girince farklı bir maç oldu. Rakip 3-2'yi de bulunca daha iştahlı oynadı. Bizim için turu geçmek önemli 4-2 kazandı. Gençlerimizi oynattık. Maçın en zor dakikalarında oyunun en sert bölümünde akademimizden 4 oyuncu sahaya girdi. Benim için en sevindirici olay bu oldu. Hedefimiz kupayı kazanmak" diye konuştu. Buruk transferle ilgili ise "Sol bek bölgesi için bakıyoruz. Cuma gününe kadar vaktimiz var. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. En kısa zamanda çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

UEFA KADROSU BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde yarışacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da ocak ayında takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu yerine Berkan Kutlu, Vinicius Junior ve Serge Aurier, UEFA listesine bildirildi. Cimbom, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 15 Şubat'ta Sparta Prag'ı ağırlayacak. Rövanş müsabakası ise 22 Şubat'ta Çekya'nın Prag kentinde olacak.

BAYRAMOV'A SIKI TAKİP

GALATASARAY Futbol Direktörü Cenk Ergün, Karabağ forması giyen 22 yaşındaki sol beki izlemek için geçen hafta Azerbaycan'a gitti. İki kanatta da görev yapabilen Bayramov için olumlu rapor veren Cenk Ergün'ün Azerbaycan futbolunda dikkat çeken birkaç futbolcuyu daha izlediği öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK KAHRAMANMARAŞ'TA

GALATASARAY, büyük depremin yıldömünde Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Sarı- Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma törenine katıldı. Özbek, depremzede çocuklarla özel olarak ilgilendi. Sarı-Kırmızılı yöneticilere büyük ilgi gösterildi. Özbek, "Büyük depremin yıldönümünde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

KARAGÜMRÜK TURLADI

TÜRKİYE Kupası'nda Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda Samsunspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk ekip Samsunspor, 68. dakikada Mouandilmadji'nin golüyle öne geçti. Karagümrük bu gollere 71'de Biraschi ve 89'da Paoletti ile karşılık verdi. Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Kupada finale kadar gitmek istiyoruz" dedi.

ANKARAGÜCÜ GÜLE OYNAYA

ANKARAGÜCÜ, 2. Lig ekibi 24 Erzincan'ı 5-1 mağlup etti. 36'da Saponara'ya yapılan müdahaleye penaltı çalındı. 37'de Tolga Ciğerci attı: 1-0. 44'te Pedrinho şık vurdu: 2-0. 51'de Pedrinho'nun ortasına Radakovic kafayı vurdu: 3-0. 58'de Oğuzhan sahneye çıktı: 3-1. 65'te Macheda ağları sarstı: 4-1. 90+2'de Siraç, skoru belirledi: 5-1. Ankaragücü son 8'e kaldı.

RIDVAN YILMAZ RANGERS'TA KALDI

ADI Galatasaray ile anılan Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'tan ayrılmayacağı belirtildi. Milli oyuncu sezonu İskoç ekibinde tamamlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç yıldızın transferini özellikle istiyordu.

FENER KUPADA ANTEP VİRAJINDA

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. 20.45'te start alacak maçı Burak Şeker yönetecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Gaziantep- FK-Fenerbahçe maçı dışında Türkiye Kupası'nda bugün 2 karşılaşma daha var. 14.30'da Sivas-Konya, 17.30'da Başakşehir- Hatay maçları oynanacak. Bu maçlar da A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Gaziantep Fk ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını dün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bire

FRED MÜJDESİ

SAMSUNSPOR maçında bacak kasında tendon yırtılması yaşayan Fred, çekilen MR sonrasında koşulara başladı. Fred 10 gün sonra bir kontrolden daha geçecek ve sonrasında takımla birlikte çalışmalara başlayıp başlamayacağına karar verilecek. Brezilyalı orta sahanın Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.ysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı- Lacivertliler sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e gitti.

SERDAR AZİZ FENER'İ SEÇTİ!

BAE kulübü Al- Wasl SC, Serdar Aziz'i kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Ancak tecrübeli stoper, "Fenerbahçe ile sezon sonu şampiyon olmak istiyorum" dedi ve gelen teklifi geri çevirdi.

OOSTERWOLDE SOLA GEÇİYOR

FENERBAHÇE'DE stoper oyuncuların sakatlığı ve Djiku'nun da milli takımda olması nedeniyle uzun süre savunmanın göbeğinde forma giyen Jayden Oosterwolde'nun bugün gerçek mevkisi olan sol beke geçmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Ferdi Kadıoğlu'nu bugün kupada oynanacak Gaziantep maçında dinlendireceği öğrenildi. Hollandalı futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla hem teknik ekibin hem de Fenerbahçe taraftarların taktirini kazanmıştı.

BENİ SEVMEYEBİLİRSİNİZ AMA HATAY'I SEVİN!

HATAYSPOR'UN Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Hatay'da açıklamalarda bulundu. Demirel, "Beni sevmeyebilirsiniz, yönetimi sevmeyebilirsiniz. Ama Hatay'ı, Hatayspor'u sevin. Biz imkansızlıklarla bu ligde mücadele ediyoruz" diye konuştu. Bir medya mensubunun "Heykeliniz dikilmeli" sözlerine cevap veren Demirel, "Heykele gerek yok. Ben her insanın yapabileceği bir şeyi yaptım. Ödül istemiyorum. Tek amacım insanları 90 dakika bu ortamdan uzaklaştırabilmek" şeklinde konuştu. Depremlerde Hataylı futbolcu Christian Atsu ile yardımcı antrenör Taner Savut hayatını yitirmişti.

GÖZTEPE'DEN TRANSFER

GÖZTEPE, Avusturya ekibi Austria Klagenfurt forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu İzmir ekibinde performansını artıracağını söyledi.

ECZACI ÇEYREK FİNAL AŞKINA

ECZACIBAŞI Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bugün Prometey'i konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Eczacı ilk maçı 3-0 kazandı.

MELİSSA VARGAS F.BAHÇE'DE

F.BAHÇE Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. A Milli Takım ile büyük başarılara imza atan Vargas, sezonun kalan bölümünde Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

MANDRAGORA 10 MİLYON

BEŞİKTAŞ transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar orta sahaya yönelmiş durumda. Siyah-Beyazlı kurmaylar 26 yaşındaki orta saha Rolando Mandragora için İtalyan ekibi Fiorentina'ya 5 milyon Euro, oyuncuya ise 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklif etti. Fiorentina, 10 milyon Euro istedi ve teklifi reddetti. Beşiktaş'ın pazarlığa devam edeceği ve bir miktar fiyat artırımına gidebileceği ifade ediliyor. 26 yaşında ve 1.83 boyunda olan İtalyan futbolcu ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor.

JOE WORRALL İDMANA ÇIKTI

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürerken yeni transfer Joe Worral ilk idmanına çıktı.



YA FOLCARELLİ YA DA PRAET

BİRÇOK mevkiye takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da orta saha için iki isim öne çıktı. Bordo-Mavililer'in orta saha için Leicester City forması giyen Belçikalı Dennis Praet ve AC Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli ile görüşme halinde. Fransız ekibinin Folcarelli için yüksek bir bonservis beklentisinin olması şu an için transferde önemli engel olurken Praet'in kulübüyle sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması ciddi bir avantaj olarak görülüyor.