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Galatasaray sol bek transferinde sıcak saatler yaşıyor! Ya Köhn ya Tagliafico

Hannoverli Derrick Köhn’ün menajeri İstanbul’a geldi. Lyon’un Arjantinli yıldızı Tagliafico da ikinci sırada yer alıyor. Alman medyasındaki haberlere göre; Hannover, 3 milyon Euro istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Galatasaray sol bek transferinde sıcak saatler yaşıyor! Ya Köhn ya Tagliafico

GALATASARAY transferde sıcak saatler yaşıyor... Sağ bek transferi için Nottingham Forest'tan Serge Aurier ile anlaşan Aslan, savunmanın soluna da takviye yapmak istiyor. Transferin kapanmasına 3 gün kala yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdüren Cimbom, taraftarına yeni bir bayram daha yaşatmak istiyor. Galatasaray, Alman 2. Lig takımlarından Hannover 96 forması giyen Derrick Köhn'ü transfer etmek için kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.

3 MİLYON EURO İSTİYORLAR
ALMAN medyasındaki haberlere göre; Hannover, 3 milyon Euro istiyor. Köhn'ün menajeri de dün İstanbul'a geldi. Köhn olmazsa Galatasaray'ın hedefindeki diğer isim Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico. 8 milyon Euro piyasa değeri olan 31 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 18 maçta görev alan yıldız futbolcu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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