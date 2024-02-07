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4. haftaya da lider olarak girdi! Geçmiş sezon istatistikleri Fenerbahçe'yi şampiyon gösteriyor

Sarı-Lacivertliler, lig tarihi boyunca 24. haftaları 17 kez lider tamamladı. Bu 17 sezonun 16’sında da şampiyon oldu. Kanarya sadece 1983/84 sezonunda şampiyonluğu Trabzonspor’a kaptırmıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
4. haftaya da lider olarak girdi! Geçmiş sezon istatistikleri Fenerbahçe’yi şampiyon gösteriyor

SÜPER Lig'in 24. haftasını puan ve averajla Galatasaray'ın averajla önünde tamamlayan Fenerbahçe'de bu durum şampiyonluk alameti olarak yorumlandı! 1959'dan bu yana Fenerbahçe, ligde 24. haftalara 17 kez lider girdi. Sarı-Lacivertliler, 24. haftaya lider girdiği bu 17 sezonun 16'sını şampiyon olarak tamamladı. Sadece 1983/84 sezonunda şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptırdı. Bu sezon özellikle gol yollarında etkili olan Fenerbahçe bu özelliğiyle de 103 golle rakor kırdığı 1988/89 sezonunu da hatırlatıyor. Devre arasında da klas transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi başaran Fenerbahçe 10 yıllık hasrete son vererek taraftarını mutlu etmek istiyor. Bunun yanında Fenerbahçe Konferans Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Ayrıca Galatasaray ile oynanacak ve tarihi henüz belirlenmemiş bir de Süper Kupa finali var. Özet olarak harika geçen bir sezonda Fenerbahçe 4 kupayı da müzesine götürmek istiyor.

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