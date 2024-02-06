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Cimbom’da hedef Kohn: Galatasaray sol bek transferi için Hannover'in yıldızıyla masada

G.Saray, Hannover’in 25 yaşındaki yıldız oyuncusu Derrick Köhn’ü transfer etmek için geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılılar, Alman ekibine 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
Cimbom’da hedef Kohn: Galatasaray sol bek transferi için Hannover’in yıldızıyla masada

Galatasaray transferde vites yükseltti. Kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir hamle yaparak Alman 2. Ligi'nde Hannover 96 forması giyen Derrick Köhn'ü transfer etmek için harekete geçti. Cimbom'un yıldız oyuncu için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

OYUNCU TARAFI TAMAM
Gana asıllı Alman oyuncu Köhn'ün Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Köhn için Hannover'e 400 bin Euro kiralama ücreti artı 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklif ettiği iddia edildi. Bu sezon Hannover formasıyla 21 karşılaşmada boy gösteren Alman oyuncu, bu maçlarda 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın kısa süre içinde Alman kulübüyle anlaşmaya varıp transferi açıklaması bekleniyor.

2025'TE SONA ERİYOR
Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Hamburg'da doğdu. Gana asıllı oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih II ve Williem II formaları da giydi. Köhn, geçen sezondan bu yana Hannover forması giyiyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

BAYRAMOV'A YAKIN TAKİP
G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün Karabağ'dan Toral Bayramov'u Azerbaycan'da canlı şekilde izlediği iddia edildi. Hem sağ hem de sol bekte oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, Aslan'a transferi halinde yerli statüstünde sayılacak.

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