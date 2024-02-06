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Avrupa'nın zirvesinde: Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih golleriyle adından söz ettiriyor

11 Süper Lig maçında 7 kez ağları sarsan Beşiktaş’ın harika çocuğu Semih Kılıçsoy, Avrupa’nın en büyük 15 liginde kendi yaş kategorisinde en çok gol atan oyuncu konumunda.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
Avrupa’nın zirvesinde: Beşiktaş’ın 18 yaşındaki yıldızı Semih golleriyle adından söz ettiriyor

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy attığı gollerle dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'da forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren genç yıldız, taraftarların da sevgilisi oldu. Ligdeki son 7 maçında 7. golünü kaydeden Semih, Siyah- Beyazlılar'ın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Genç futbolcu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 2'şer kez ağları havalandırdı. Semih Kılıçsoy, bu sezon Avrupa'nın en büyük 15 liginde kendi yaş kategorisinde en çok gol atan oyuncu konumunda. Genç Semih, 11 maçta 7 gol atarken 1 de asiste imza attı.

Trabzonspor filelerine 2 gol bırakan Semih, maçtan sonra yaptığı açıklamada en büyük hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu sözlerine eklemişti. Futboldan Sorumlu Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy ile ilgili olarak, "Semih umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız" açıklaması yapmıştı.

103 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR
Beşiktaş alt yapısından yetişen Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Süper Lig'de 7, Konferans Ligi elemelerinde ise 1 gol atan Semih Kılıçsoy görev aldığı maçlarda 103 dakikada bir fileleri havalandırdı. Semih'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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