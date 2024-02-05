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Tete'nin yerine Arias: Galatasaray kanat transferi için B planını hazırladı

10 milyon Euro teklif gelmesi halinde Tete’nin ayrılığına izin verecek olan Cimbom, gözünü Fluminense formasını giyen Jhon Arias’a dikti. Kiralık ya da satın alma opsiyonlu transfer planı masada.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Tete’nin yerine Arias: Galatasaray kanat transferi için B planını hazırladı

Kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendiren Galatasaray, Tete'nin ayrılması ihtimaline karşılık, B planı hazırladı ve bu yönde girişimlerini hızlandırdı.

HEDEF OYUNCU ARIAS
Sarı-Kırmızılılar, Zenit ve Bahia'nın istediği Tete için 10 milyon Euro civarında teklif gelirse ayrılığa izin verecek. Cimbom, B planı olarak ise Fluminense'de oynayan Jhon Arias'ı düşünüyor. Brezilya ekibiyle temaslarını sürdüren Cimbom, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı yıldıza Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.

4 GOLE KATKI VERDİ
10 milyon Euro güncel değeri olan Arias'ın kiralanması veya satın alma opsiyonlu alınması seçeneği masada. Arias'ın kariyerindeki 252 maçta 40 gol, 41 de asisti bulunuyor.

SERGE AURIER RÖTARLI GELECEK
Aslan'ın Fildişili yıldızı Aurier, Afrika Kupası'nda yarı final sonrası ya final ya da üçüncülük maçı oynayacak. Aurier Bandırma, Başakşehir ve Prag'a karşı olmayacak.

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