Kartal 18’lik yıldızının iki süper golüyle Trabzon’u avladı! Ligde 3. sırayı kaptı

Süper Lig'de zirveden kopan ve 3.'lük mücadelesi veren ezeli rakiplerin buluşmasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u 2-0 yendi. Pozisyon açısından kısır geçen ilk devrede ev sahibi ekip ilk isabetli şutundan golü çıkardı.

44. dakikada Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan golü attı: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 62. dakikada sahneye yine Semih Kılıçsoy çıktı. Rakiplerinden sıyrılan ve ceza sahasına giren genç futbolcu, kendisinin ve takımının 2. golünü attı: 2-0. 75. dakikada sağdan Visca'nın yerden ortasında Trezeguet, kale ağzından topu auta attı. Faslı yıldız 90'da bu kez de Mert'e takıldı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Kartal, 3 puanı aldı.



MANSIZ'IN İZİNDE!

Trabzonspor karşısında Beşiktaş'a 3 puanı getiren Semih Kılıçsoy, 21 yıl sonra Bordo-Mavililer'e 1 maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Bunu son olarak İlhan Mansız başarmıştı. Maç sonunda konuşan Semih, "Forvette daha rahat oynuyorum. Ama önemli olan oynamak. Nerede olduğu önemli değil. Görevimi yapıyorum" dedi.