Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş,Trabzonspor’u konuk edecek!

TRENDYOL Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, 19.00'da başlayacak. Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Aboubakar, Salih Uçan, Chamberlain ve Amir, kadroda yer alamayacak. Cenk'in durumu ise belirsiz. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Masuaku da maçta görev yapamayacak. Trabzonspor'da ise Afrika Kupası'nde görev yapan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde Orsic, Hüseyin ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Trezeguet ise takıma katıldı.

MALANG SARR KARTAL'A KALDI

AVRUPA'DA transfer döneminin sona ermesini bekleyen Beşiktaş atağa kalktı. Son olarak Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldız oyuncusu Malang Sarr için girişimlerde bulunan Beşiktaşlı kurmaylar, ara transfer penceresinin kapanmasının ardından avantajlı hale geldi. Kartal, Fransız ekibi Le Havre'la anlaşan Sarr'ın, transfer evraklarının yetişmemesi sonrasında tek alıcı olarak masada kaldı. Beşiktaş, Sarr için görüşmelerini sürdürüyor.

ANTEP'TE KARDEŞ PAYI

SÜPER Lig'de uzun süredir maç kazanamayan Gaziantep FK ile Kayserispor karşılaştı. Konuk ekip 11. dakikada Mehmet Eray Özbek'in golüyle öne geçti. Gaziantep, 68. dakikada Aliou Badji'nin golüyle 1 puanı getirdi: 1-1. Gaziantep'in kazanamama serisi 7, Kayserispor'un ise 9 müsabakaya çıktı.

RİZE'DE GOL SESİ YOK

TRENDYOL Süper Lig'in 24. haftasındaki Rizespor evinde konuk ettiği Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 49. dakikada Zeqiri'nin vuruşunda Cebrail, topu çizgiden çıkardı. 81'de Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda, N'Zonzi'nin kafa şutu yan direğe çarptı sonrakaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

PİATEK ŞOV SÜRÜYOR

BAŞAKŞEHIR'İ yıldız golcüsü Krzysztof Piatek taşıyor. Geçen hafta Konyaspor'u Polonyalı golcüsünün hat-trickiyle 3-2 deviren Başakşehir, dün de İstanbulspor'u Piatek'le yıktı. 28 yaşındaki santrfor, 36 ve 71. dakikalarda attığı 2 golle İstanbul ağlarını sarstı. Piatek, Süper Lig'de 22. maçında 12 gol attı, 1 asist yaptı.

GÖZ-GÖZ ALTAY'I YIKTI

SÜPER Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ile kümede kalma savaşı veren Altay, İzmir derbisinde karşılaştı. Sarı-Kırmızılı ekip baştan sona üstün götürdüğü maçı 4-0 kazanmayı başardı. Göz-Göz, 42 puana yükselerek ikinci sıraya çıktı.

BEŞİKTAŞ ZİRVEYE ÇIKTI!

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 yendi. Siyah-Beyazlılar, 15. galibiyetle ligde birinci sıraya tırmandı. Diğer maçlar: Telekom-Karşıyaka: 70-81, Bursa-B. Çekmece: 94-81.

CENK TOSUN İĞNEYLE!

BEŞİKTAŞ'IN yıldız golcüsü Cenk Tosun'un bugün Trabzonspor'a karşı iğne ile sahada olacağı öğrenildi. Pendik maçında sol ayak topuğunda yırtık oluşan Cenk Tosun sonraki Adana Demirspor ve Sivas maçlarında iğne ile sahada yer aldı. Tecrübeli golcünün bugün de Trabzonspor'a karşı iğne ile oynamak istediği bildirildi. Ancak kesin karar maç saatinde verilecek.

GİRESUNSPOR-EYÜPSPOR

TRENDYOL 1. Lig'in 21. haftasında bugün 4 maç oynanacak. 13.30'da Tuzlaspor-Manisa ve Erzurumspor-Şanlurfa, 16.00'da Gençlerbirliği-Çorum maçı oynanacak. 19.00'da Giresun'un konuğu Eyüp olacak.

ETEBO TRANSFERİ İPTAL

SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2021'de Galatasaray'da da oynayan Peter Etebo'nun transferinden vazgeçti. 28 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın sakatlık raporunun iyi sonuçlanmadığı öğrenildi.

BOEY GİRDİ BAYERN GÜLDÜ

G.SARAY'DAN Bayern'e giden Sacha Boey, M'Gladbach maçına 62'de girerek ilk kez forma giydi. Bayern, 35'te Elvedi ile 1-0 geri düştü. 45'te Pavlovic, 70'te Kane ve 86'da De Light galibiyeti getirdi: 3-1.

POTADA DERBİ HEYECANI

BASKETBOL Süper Ligi'nin 19. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas karşılaşacak. Ülker Salonu'ndaki derbi 20.30'da başlayacak. Kanarya derbi öncesi iki, Galatasaray ise yedinci sırada.

STRESTEN DİŞİNİ KIRDI!

PERFORMANSIYLA zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan Galatasaray'ın yerli yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, son dönemlerini gergin şekilde geçiriyor. Aktürkoğlu'nun geride bıraktığımız çarşamba günü stres kaynaklı olarak dişini kırdığı belirlendi. Diş doktorunun, "Strese bağlı olarak dişlerini sıktığın için kırılmış" dediği öğrenildi. Adı Avrupa kulüpleriyle de transferde anılan Aktürkoğlu, bu sezon 35 maçta 12 gol, 7 asist kaydetti.

HAVALİMANINDA YATAN YILDIZ

TRANSFERDE Galatasaray, Burnley, Marsilya ve Bournemouth ile anılan Lorenz Assignon, hangi takıma transfer olacağına karar verirken büyük zorluk yaşadı. Geceyi havalimanında geçiren ve bir taraftan Galatasaray, diğer taraftan Burnley maçlarını izleyen futbolcu, Vincent Kompany'nin devreye girmesiyle Ada ekibini seçti.

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN BURADAYIM

GALATASARAY'IN, İngiliz ekibi Fulham'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius Alves Morais, sözleşme imzaladıktan sonra ilk açıklamalarını yaptı. Kulüp televizyonuna röportaj veren Sambacı, "Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten burada olduğum için çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek ve başarı kazanmak istiyorum. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandı. Sarı-Kırmızılılar, Carlos Vinicius için Fulham'a 600 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Futbolcuya da aynı tutarda maaş ödemesi yapılacak.

VINICIUS SAHAYA İNDİ

CİMBOM, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor ile 6 Şubat Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Florya'daki antrenmanda topa sahip olma çalışması, birebir oyun ve çift kale maç yapıldı. Aslan'ın yeni transferlerinden Carlos Vinicius da ilk antrenmanına çıktı.

NOTTİNGHAM'IN AURİER PİŞMANLIĞI

İNGILIZ ekibi Nottingham Forest'ın taraftarları, Serge Aurier'in Galatasaray ile anlaşmasının ardından sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Taraftarlar, "Pişman olacağız. Neden hep iyi oyuncularımızı satıyoruz?" ifadelerine yer verdi. Aurier için Nottingham'a 100 bin Euro ödenecek. Futbolcu ise 600 bin Euro garanti ücret ile 150 bin Euro da imza ücreti alacak.

NELSSON'A YAKIN İLGİ

DAVINSON Sanchez'in gelişiyle birlikte gölgede kalan Victor Nelsson, son haftalarda formunu artırdı. Danimarkalı futbolcu ile teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

FİLDİŞİ SAHİLLERİ HARİKA DÖNDÜ

AFRIKA Kupası'na ev sahipliği yapan Fildişi Sahilleri, Mali ile karşılaştığı çeyrek finalde tarih yazdı. 17'de Mali'de Adama Traore penaltı kaçırdı. 43'te Odilon'un atılmasıyla 10 kişi kalan Fildişi, 71'de Dorgeles'in golüyle geri düştü. Ev sahibi 90'da Adingra ile maçı uzatmaya taşıdı. 120+2'de Oumar Diakite, Fildişi'yi öne geçirdi ve kırmızı gördü. Fildişi yarı finale adını yazdı.

CAN UZUN YİNE DÖKTÜRDÜ

ALMANYA 2. Lig 20. hafta maçında Nürnberg, sahasında Osnabrück ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin 2 golünü de Can Uzun kaydetti. Genç milli oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Uzun, bu sezon 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Schalke ise Braunschweig'i 1-0 mağlup ederken galibiyet golünü Kenan Karaman attı.

ARDA'YA DAHA FAZLA GÜVEN!

İSPANYA'DA yayınlanan El Desmarque, Türk taraftarların Arda Güler'in daha fazla dakikayı hak ettiğini düşündüğünü yazdı. Özellikle ilk kez sahaya çıktığı Arandina maçının tüm Türkiye tarafından dikkatle takip edildiğini yazan gazete Türk taraftarların, Ancelotti'den Arda'ya daha fazla güvenmesini istediğini de belirtti.

FOLCARELLİ İÇİN GERİ SAYIM

FIRTINA'DA Ajaccio'da oynayan Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor. Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibi Ajaccio'yu ikna etmeye çalışıyor.

VOLEYBOLDA DERBİ GÜNÜ

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında lider Fenerbahçe Opet, bugün Galatasaray Daikin'i konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki maçta ilk servis saat 17.30'da atılacak.

KASIMPAŞA-ALANYASPOR

SÜPER Lig'in 24. haftasında bugün saat 13.30'da Pendik ile Adana Demirspor mücadele edecek. Maç saat 13.30'da start alacak. Saat 16.00'da ise Kasımpaşa evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

ALPEREN'DEN DOUBLE-DOUBLE

NBA'DE Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Toronto Raptors'ı 135-106 yendi. Milli basketbolcu Alperen, 24 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle doubledouble yaptı. Rockets, 23. galibiyetini aldı.