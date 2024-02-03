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Trabzonspor'dan sürpriz atak! Fırtına Nottingham Forest’ın kaptanı Joe Worrall için 4 milyon Euro teklif etti

Fırtına, Nottingham Forest’ın kaptanı Joe Worrall için 4 milyon Euro teklif etti. Trabzon yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Şubat 2024 Güncelleme 03 Şubat 2024, 07:02
Trabzonspor’dan sürpriz atak! Fırtına Nottingham Forest’ın kaptanı Joe Worrall için 4 milyon Euro teklif etti

Trabzonspor'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Bordo- Mavililer, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worrall'ın kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yaptı.

İKİ YILDIZ DAHA VAR!
Fırtına 27 yaşındaki İngiliz yıldız ile anlaşma sağladı. Trabzon, Nottingham'ı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı. Transfermarkt değeri 12 milyon Euro olan Worrall, bu sezon 9 maçta forma giydi. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor. Bordo-Mavililer sağ bek transferi için Nice'ten Youcef Atal, orta saha transferi için ise Ajaccio'da forma giyen Jabol Folcarelli ile görüşmelerini sürdürüyor.

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