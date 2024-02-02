Cedric Bakambu 5 Milyon Euro + bonuslarla Real Betis’e transfer oldu

Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu ile de yollar ayrılmak üzere. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibi Real Betis ile oyuncunun transferi konusunda sözlü anlaşma sağladı. Bakambu'nun bonservisi ile birlikte İspanyol kulübüne transferi yakın zamanda açıklanacak. Tecrübeli golcünün 5 milyon Euro+5 milyon Euro bonus karşılığında Yeşil-Beyazlı kulübe imza atması bekleniyor. 2023 yılının yaz transfer döneminde Al-Nasr'dan 700 bin Euro'ya gelen Bakambu, beklentileri karşılayamadı. 32 yaşındaki forvet daha önce İspanya'da Villarreal forması giymişti. 32 yaşındaki futbolcu, Cimbom'da 16 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.



CARLOS VINICIUS ATAĞI YAPILDI

Bakambu'yu gönderen G.Saray'ın Fulham'da giyen Carlos Vinicius için girişim yaptığı ortaya çıktı. Aslan, 28 yaşındaki Brezilyalı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Vinicius bu sezon 16 maça çıkarken 3 gol attı.

SOL BEKE SON ADAY MOURA

Galatasaray'da sol bek için son aday Francisco Moura oldu. Portekiz'in Famalicao takımında oynayan 24 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın 500 bin Euro kiralama ve 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla teklifte bulunduğu iddia edildi. Portekizli futbolcu, bu sezon 22 maça çıkarken 2 gol, 4 asist üretti.



ASLAN SAMSUN DEPLASMANINDA

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynancak maç, saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu süreçte Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kalan Aslan, Hatayspor'a mağlup oldu.



DERBİ KARDEŞLER'İN

Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Pazar günü oynanacak dev mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.



KURZAWA'DAN ASLAN'A RET

Cimbom'un PSG'nin yıldız sol bek oyuncusu Layvin Kurzawa için transfer teklifi yaptığı ancak oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Fransız medyasındaki haberlere göre Kurzawa, son günlerde Galatasaray ve başka takımlardan gelen teklifleri geri çevirdi. 31 yaşındaki Fransız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli oyuncunun adı geçtiğimiz yıllarda da G.Saray ile anılmıştı.

LINCOLN'ÜN KARARI BEKLENİYOR

Kanarya'daki geleceği merak edilen Lincoln Henrique konusunda yeni gelişmeler yaşardı. İngiltere'den Cardiff City'nin talip olduğu oyuncuya Ada yolu, transfer dönemi bittiği için kapandı. Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique için Ankaragücü ciddi bir girişimde bulundu. Fenerbahçe yönetiminin de oyuncunun ayrılığına izin verdiği belirtildi. Ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Lincoln ile bizzat görüştüğü ortaya çıktı. Kulüplerin anlaşmasının ardından Brezilyalı futbolcunun son kararı beklendiği ifade edildi. Lincoln Henrique bu sezon Fenerbahçe'de 1 maça çıkabildi ve 1 gol ile 1 asist kaydetti.

EMRE MOR KARAGÜMRÜK'TE

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam eden Fenerbahçe, Emre Mor'un sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı. Kanarya'da bu sezon 8 maçta 153 dakika oynayan Mor, 2 asist katkısı verdi. Mor'un sezonun kalan bölümündeki maaşını Fatih Karagümrük Kulübü ödeyecek.



TIAGO ÇUKUR GERİ DÖNÜYOR

Belçika ekibi Beveren, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tiago Çukur'un sözleşmesini feshetti. Bu sezon Belçika'da oynadığı 19 maçta 3 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, Kanarya'ya geri dönecek. Çukur'un Fenerbahçe ile kontratı 30 Haziran 2026'da sona erecek.



DOĞUKAN SİNİK HATAY'DA

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Hull City'de oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı. City ile 2025'e kadar kontratı bulunan Sinik, bu sezon sadece 1 maçta oynadı.



DEMİR'E 2 GOLCÜ BİRDEN

Adana Demirspor, önce Astana'dan 28 yaşındaki santrfor Abat Aymbetov'u 1,5+1 yıllığına aldı. Mavi Şimşekler, sonra Lyon'un 20 yaşındaki golcüsü Breyton Fougeu ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.



LİGDE ÇİFTE MAÇ HEYECANI

Ligde bugün Samsunspor-Galatasaray maçı dışında iki maç daha oynanacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmalarda Hatayspor ile Karagümrük, Ankaragücü ile de Sivasspor takımları mücadele edecek.



EFES'TE CAN DÖNEMİ BİTTİ

Anadolu Efes, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can ile yolların ayrıldığını duyurdu. Lacivert-Beyazlılar, ligde 33 puan ve averajla lider, THY EuroLeague'de ise 16. sırada bulunuyor.

MİLLİLER 4. TORBADA

- 2024-2025 Uluslar Ligi torbaları belli oldu. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye B Ligi kurasında 4. torbada bulunuyor. Kura çekimi 8 Şubat'ta Paris'te gerçekleşecek. Kura öncesi sıralamalar şu şekilde:

- 1.TORBA: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

- 2.TORBA: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

- 3.TORBA: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

- 4.TORBA: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan



ENES ÜNAL BOURNEMOUTH'TA

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli forvet Enes Ünal'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. 26 yaşındaki golcü için ne kadar kiralık ücret ödeneceği bilinmiyor fakat opsiyonun 16,5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Enes, Mayıs 2023'te sağ dizinden ameliyat olduktan sonra 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Milli futbolcu, bu sezon biri ilk 11'de sadece 3 maçta forma giydi.



EFE'NİN YENİ ROTASI FRANSA

Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble, Trendyol 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen Efe Sarıkaya'yı 200 bin Euro karşılığında kadrosuna kattı., Fransız temsilcisi 18 yaşındaki stoper ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Altay altyapısında yetişen ve 2022 yılında A takıma yükselen Efe, bu sezon 14 maçta forma giydi. Genç oyuncu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da 8 karşılaşmada görev aldı.



ROMEU TEKLİFİ REDDETTİ

Beşiktaş, dün Barcelona forması giyen İspanyol ön libero Oriol Romeu'nun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ailesi ile İspanya'da kalmak istediğini belirten tecrübeli futbolcu Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdi. Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki oyuncu için Katalan kulübüne 2 milyon Euro teklifte bulunmuş ancak bu teklif kabul edilmemişti. Bu sezon 23 maçta forma giyen 6 numara söz konusu maçlarda 1 gol sevinci yaşarken 5 de sarı kart gördü.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Isınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.



BEŞİKTAŞ BİZİMLE TEMASA GEÇMEDİ

Brezilya basınından Globo, Beşiktaş'ın Sao Paulo'da forma giyen James Rodriguez ile ilgilendiğini duyurmuştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sao Paulo Başkanı Julio Casares, "James'le ilgili Beşiktaş'tan kimse bizimle temasa geçmedi." diye konuştu.

ONUACHU'DA KRİTİK GÜN!

Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'nda bugün çeyrek final heyecanı yaşayacak. Trabzonspor, Nijerya'nın Angola maçını kaybetme ihtimaline karşılık hemen bir seyahat planı hazırladı. Nijerya elenirse, Onuachu hemen şehre getirilecek ve Beşiktaş maçı kadrosunda olacak. Nijerya yoluna devam ederse, Onuachu'nun geliş süresi en az 1 hafta daha uzamış olacak. Onuachu'nun bu sezon 15 maçta 9 gol, 3 asisti bulunuyor.



ÖMÜR HULL'DA

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Hull City'ye gönderildiğini KAP'a bildirdi. Bordo-Mavililer, 2,5 milyon Euro bonservis ücreti kazanacak. Ayrıca 24 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 50'si Trabzonspor'a ödenecek. Ömür, 211 maçta 25 gol, 36 asist yapmıştı.