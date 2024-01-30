Rashford’a 25 milyonluk ceza

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford geçtiğimiz günlerde hastalığını bahane ederek antrenmana katılmamıştı. Aynı gece kulübünde görülen futbolcuya kulüp tarafından duduk uçuklatan bir ceza verildi.

İngiliz kulübü, Rashford'un 2 haftalık maaşını kesti. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2 haftalık maaşı ise (650 bin pound) yaklaşık 25 milyon liraya denk geliyor. 2. Lig ekibi Newport'ta bir taraftar da olaya esprili bir yaklaşımda bulundu. ManU ile oynadıkları karşılaşmada Rashford için, "Haftalık maaşını alabilir miyiz?" pankartı açtı. Yıldız futbolcu bu sezon 26 maçta 4 gol, 6 asiste imza attı.

SADIKU YUVAYA DÖNDÜ

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski oyuncusu Loret Sadiku ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "2016-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Loret Sadiku, yeniden Kasımpaşa'mızda! "denildi.



FENER ASVEL KARŞISINDA

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 24. haftasında bugün Asvel'e konuk olacak. LDLC Arena'da oynanacak maç 22.00'de başlayacak. Kanarya, ligde 14 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.



LUNDQVIST ÇABUK ISINDI

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 26 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Ramon-Pascal Lundqvist, Sarı-Kırmızılı formayla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.



DERBİ STARTI VERİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı idmanla başladı. Fernando Santos yönetimindeki idman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.



TRANSFERDE ÇİFTE ŞOK

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan ve Asbaşkan Hüseyin Yücel'in transferi konusunda PSG yetkilileriyle görüşmek için Fransa'ya gittiği 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour satın alma opsiyonuyla Braga'ya kiralandı. Getafe forması giyen Portekizli stoper Domingos Duarte'nin de Flamengo ile anlaşma sağladığı öğrenildi.



BOLUSPOR TEK ATTI 3 PUAN ALDI

Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulmak isteyen Şanlıurfa, Boluspor'u ağırladı. 51. dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahası içerisinde verdiği pasla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Daniel Avramovski, sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.



6 ŞUBAT UNUTULMADI

İki takım, 6 Şubat depremini yaşayan illerin isimlerinin yazıldığı tişörtlerle çıktı.

SİVAS'TA TOUNGARA SESLERİ

Sivasspor Arda Kardzha forması giyen Malili orta saha Aboubakar Toungara transferini bitirmek için harekete geçti. Kardzha'da 56 maçta 15 gol, 10 asist üreten futbolcunun transferi kısa sürede resmileşecek.



NDIAYE İLE YOL AYRIMI

Adana Demirspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Adana ekibinde 44 resmi karşılaşmaya çıkan Ndiaye, bu maçlarda 8 gol atıp, 5 de asist kaydetti.



VAKIFBANK ZAFER PEŞİNDE

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Vakıfbank, Polonya'nın PGE Rysice takımına konuk olacak. Mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. Rövanş karşılaşmasının ise 8 Şubat'ta oynanacağı bildirildi.



INDIANA SERİYE BAĞLADI

NBA'de Indiana Pacers evinde Memphis'i 116-110 yendi. Üst üste 3, sezonunun 27. zaferini tadan Pacers'ta Bennedict Mathurin 24 sayı, 7 ribauntla öne çıktı. Memphis'te Jaren Jackson 25 sayı üretti.

HADİ ŞAMPİYON OLALIM!

Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı. Milli oyuncu, sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertli kulüpte kiralık olarak forma giyecek. Milli yıldızın Sarı-Lacivertliler'e yarım sezonluk maliyeti 3.5 milyon Euro olacak. Çağlar Söyüncü 5 ayda 1.5 milyon Euro kazanacak. Atletico Madrid'e ise 2 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. 27 yaşındaki yıldız, "Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Hadi şampiyon olalım! Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla katılmayı bekliyorum" dedi.

Çağlar Söyüncü, Yüzükler Efendisi filminin karakteri Legolas'a benzetildi. F.Bahçe taraftarı Çağlar ve Legolas'ın fotoğraflarını yan yana getirdi.



SAMANDIRA'DA SICAK KARŞILAMA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, dün Samandıra'da oldukça sıcak karşılandı. İsmail Kartal ile kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.



CENGİZ'DEN ALKIŞLANACAK HAREKET

Cengiz Ünder'in A.Gücü maçı öncesi lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki F.Bahçe taraftarı Alptuğ ile F.Bahçe'nin sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiği konuşması ortaya çıktı. Görüntülerde Ünder, maç öncesi tedavi gören Fenerbahçe taraftarına "Atacağım golü, senin için atacağım" dedi. Milli oyuncu A.Gücü maçında iki gol attı.



FENER ARKASINA BAKMIYOR

23 haftada 60 puan toplayan Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir istatistik dikkati çekiyor. İsmail Kartal ve öğrencileri, ligde Trabzonspor maçı hariç 22 karşılaşmada sadece 30 dakika rakiplerine karşı yenik oynadı. Antalyaspor maçında 14, Karagümrük mücadelesinde 9 dakika yenik oynayan Sarı-Lacivertliler, Ankaragücü maçında da sadece 7 dakika gerideydi. Bu da Fenerbahçe'nin 1980 dakikalık sürede sadece 30 dakikayı geride oynadığı anlamına geliyor. Fenerbahçe, 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı- Lacivertliler, 61 gol atıp, 18 gol yedi.



KANARYA ZİRVEDE!

Çağlar Söyüncü transferinden sonra Fenerbahçe, Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahip takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe 213.8 milyon Euro ile zirvede yer alıyor. Galatasaray 204.8, Beşiktaş ise 107 milyon Euro değerinde...



FENER ARA VERMEDİ

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Tecrübeli teknik adamın çalışma öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.



TIAGO'YA TAKIM ARANIYOR

Belçika ekibi Beveren, Fenerbahçe'den kiraladığı Tiago Çukur'un sözleşmesini feshetme kararı aldı. Tiago Çukur'a yeni takım aranıyor. 21 yaşındaki santrfor sezon sonuna kadar Belçika ekibine kiralanmıştı. Tiago'nun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 1 kez A Milli Takım forması giyen Tiago, F.Bahçe ile resmi maça çıkmadı.