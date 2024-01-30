Galatasaray adeta ölüp dirildi maçta Gaziantep’i 89.dakikada bulduğu golle yıktı

ZİRVE yarışında Fenerbahçe ile aradaki farkı kapatmak için sahaya çıkan Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. 4. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Icardi'nin kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak auta çıktı. 29'da Djilobodji'nin ortasında altıpastaki Arda Kızıldağ, Kerem Demirbay'ın markajından kurtularak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 41'de serbest vuruşu kullanan Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda, top üst direkten döndü. 56'da Mertens'in şutu önce üst sonra yan direğe vurdu. 61'de Zaha auta attı. 72'de Halil Dervişoğlu bıraktı, Zaha topu ağlara yolladı: 1-1. 78'de Zaha'nın şutu savunmaya çarpıp top üst direğe vurdu, seken topa Halil vurdu, kaleci çıkardı. Halil vurdu auta gitti. 89'da Nelsson'un uzun pasında Icardi düzeltip vurdu Furkan ayak koydu, Barış Alper gelişine sol ayağıyla nefis vurdu: 2-1. 90+3'te Tete'nin şutunda top çizgiden çıktı. 90+4'te Icardi gol attı ama pozisyon öncesi Halil ofsaytta olduğu için iptal edildi.



VAN BASTEN DEĞIL BARIŞ ALPER!

89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın galibiyeti getiren golü sosyal medyada gündeme oturdu. Milli futbolcunun yaptığı müthiş vole akıllara 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda SSCB'ye attığı golü getirdi. Twitter'da, "Van Basten değil, Barış Alper" yorumları yapıldı.

SÜPER KAHRAMAN ZAHA!

WILFRED Zaha, ikinci yarıda oyuna girdi ve maçı çevirdi. Fildişi Sahilli futbolcu, çektiği nefis şutla ağları sarsmayı başardı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 9. kez golle buluştu. Aslan, Zaha'nın gol attığı 6 maçın 5'ini kazandı.

SERİ 29 MAÇA ÇIKTI

ASLAN, G.Antep maçıyla birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 29 maça çıkardı. Aslan, en son geçen sezon ilk iç saha maçında Giresun'a kaybetmişti.

DİREKLER PARAMPARÇA!

SÜPER Lig'de Galatasaray direkleri dövmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, dünkü maçta Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Zaha ve Mertens'in (2) şutlarıyla tam 5 kez direğe takıldı. Galatasaray'da ilk yarıda Icardi'nin kafa vuruşu ve Kerem Demirbay'ın frikiği, ikinci devrede ise Zaha ile Mertens'in şutları direkten geldi. Cimbom böylece 2014-2015 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında 5 şutu direkten dönen ilk takım oldu. Galatasaray, o sezonda da yine Gaziantep FK'ya karşı oynadığı maçta 5 kez direğe takılmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig'de bu sezon 22 şutu direğe takıldı. Cimbom bu alanda zirveye çıktı. Gelen goller sonrası ise büyük sevinç yaşandı.

EN GEÇ GELEN GOL

2023/24'te Süper Lig'de çektiği 26'ncı şutta ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın bu sezon ligdeki en geç galibiyet golünü kaydetti (88:50). Öte yandan Aslan, lig tarihinde Gaziantep FK'yı 7. kez mağlup etmeyi başardı.