Florentino bombası: Beşiktaş’ta 6 numara transferi için rota Portekiz’e çevrildi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fernando Santos'un verdiği rapor doğrultusunda 6 numara için arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın gündemine son gelen isim Benfica forması giyen Florentino Luis oldu. Kartal'ın 24 yaşındaki Portekizli ön liberoyu 1,5 yıllığına kiralamak istediği ve kısa süre içerisinde de Portekiz kulübüyle resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

Bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıkan yıldız futbolcu skor katkısında bulunamadı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Florentino söz konusu karşılaşmalarda 5 sarı kart gördü. Portekiz U21 milli takımına ilk olarak şu an Beşiktaş'ın başında bulunan Fernando Santos'un davet ettiği Portekizli futbolcunun Santos faktörü nedeniyle Siyah-Beyazılı takıma sıcak bakabileceği ifade ediliyor. 20 milyon Euro değer biçilen Luis'in Benfica ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

