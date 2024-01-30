Fırtına evinde tepetaklak! Kasımpaşa’ya kaybeden Trabzonspor üst üste 3.yenilgisini aldı

TRABZONSPOR Kasımpaşa'ya evinde 3-2 yenilerek galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. 19. dakikada Bardhi'nin cesa sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. Bordo-Mavililer, 44'te yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. Edin Visca ceza sahasına girdikten sonra pasını attı. Kale dibindeki Fountas tamamlayamadı.

ENİS DESTAN DİREĞE TAKILDI

47'DE Winck ceza sahasındaki Aytaç Kara'ya pasını aktardı. Şık bir çalımla önünü boşaltan Aytaç Kara topu ağlara gönderdi: 1-1... 57'de Kasımpaşalı Fall'ın çevirdiği top Eren'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Hajradinovic golle sonuçlandırdı: 1-2. 62'de Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali topu güçlükle kornere çeldi. 65'te Enis Destan'ın sert şutu direkten dışarı çıktı. 76'da Ben Ouannes'in ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Nuno Da Costa farkı ikiye çıkardı: 1-3. 90+1'de Trabzonspor'un genç yıldızı Poyraz skoru belirledi: 2-3. Bordo-Mavililer sahasında Kasımpaşa'ya yenilerek üst üste 3. yenilgisini yaşadı.

ÖZÜR DİLİYORUZ

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bu değişim sancılı olacak gibi gözüküyor. Şu an ligin 3.'sü gibi duruyoruz. Bu dalgalanmalar var. Destek olmadan ayağa kalkmadan çok zordu. Üzgünüz. Özür diliyoruz taraftarımızdan" dedi.

FERNANDEZ İLK KEZ 11'DE

TRABZONSPOR'DA Joaquin Fernandez, sezon başında ağır bir sakatlık yaşamıştı. Sezonun ilk yarısında hiçbir maçta oynamayan Fernandez, geçtiğimiz hafta ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Fernandez, Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk kez 11'de forma giydi.

TRABZON'DA 'KARA' GECE!

KASIMPAŞALI Aytaç Kara'nın attığı golle skor 1-1'e geldi. Bu gol öncesinde Trabzonspor'un oyuncuları, topun oyun alanını terk ettiği itirazında bulundu. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR incelemesi sonucunda topun taca çıkmadığına ve oyun alanında kaldığına karar verdi. Ancak bu karar, tartışmaları da beraberinde getirdi. Trabzonspor cephesinden yapılan açıklamalarda, gol öncesinde topun taca çıktığı ve golün geçerli olmaması gerektiği savunulurken, Kasımpaşa tarafı ise hakemin kararına destek verdi.

ENİS BOŞ GEÇMEDİ

TRABZON'DA Enis Destan, Kasımpaşa maçında attığı golle dikkat çekti. Bordo-Mavililer'in genç yıldızı Süper Lig'deki gol sayısını da 4'e yükseltti. Enis, Galatasaray derbisinden sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

ÖMÜR İMZAYA!

TRABZONSPOR ile Hull City'nin prensipte anlaşması sonucunda Abdülkadir Ömür, yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçmek üzere Trabzon'dan ayrıldı. Genç oyuncu İstanbul'daki sağlık kontrollerinin ardından İngiltere'ye gidecek.

RAFA MİR SESLERİ!

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Sevilla forması giyen Rafa Mir geldi. Yıldız oyuncuyla Trabzonspor'un dışında Torino ve Wolfsburg da ilgileniyor. Mir bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 14 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

SON haftalarda 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak kötü günler geçiren Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da taraftarlar Kasımpaşa maçına fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın tribünlerinin büyük boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.