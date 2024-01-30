Bu maçlar şampiyon yapar! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Gaziantep galibiyetinin ardından konuştu

SÜPER Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı geriye düştüğü maçta son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk karşılaşmanın ardından konuştu. Tecrübeli hoca, "Kendi sahamızda kazanmak zorundaydık. Bunun için bugün çok çaba sarf ettik. Kazandık. Oyuncularıma ve taraftara teşekkür ederim" dedi. Okan Buruk, "En çok ceza sahasına girdiğimiz maç oldu. 4-5 kez direklere takıldık. Top bir türlü içeri girmedi. Galibiyet için çok emek sarf ettik. Bu maçların kazanılması şampiyonluk getirir. Transfere ihtiyacımız olabilir. Bazı oyuncularımın yerlerini değiştirerek oynuyoruz. Bu da zaman zaman bizi zorluyor" ifadesini kullandı.

ASSIGNON'UN İSMİ GEÇİYOR

BURUK, "Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Boey'un yerine hem de sol beke. Zor bir dönem. Assignon ismi geçen oyunculardan biri. Bire bir görüşmedik ama listede" dedi.

ALTINCI SOL BEK BERKAN KUTLU

CİMBOM'DA Gaziantep FK ile oynanan lig maçıyla birlikte ilginç bir tablo ortaya çıkmış oldu. Aslan'ın teknik direktörü Okan Buruk, dünkü mücadelede sol bekte Berkan Kutlu'yu ilk 11'de görevlendirdi. Kutlu'nun sol bekte oynamasıyla birlikte bu mevkide forma giyen futbolcu sayısı da 6'ya çıkmış oldu. Süper Lig'de geride kalan haftalarda Galatasaray takımında İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'nun dışında Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan forma giydi. Öte yandan Berkan Kutlu, 71'de yerini Tete'ye bıraktı. Sol beke ise Barış Alper geçti.

ÇİFTE PENALTI İSYANI

GALATASARAY dünkü Gaziantep FK maçında iki kez penaltı bekledi. Mücadelenin 19. dakikasında Berkan Kutlu, rakip ceza sahasında Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. Daha sonra VAR ile iletişim kuran Kardeşler, devam kararında kaldı. Bir diğer pozisyonda ise Arjantinli golcü Mauro Icardi, Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. İki tartışmalı pozisyon sosyal medyada çok tartışıldı.

RAMS PARK'TA MUTLU SON

GALATASARAY uzun süre geride götürdüğü maçı 89. dakikada bulduğu golle kazanırken karşılaşma sonrasında hem futbolcular hem ede taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

NEFES KESEN PERFORMANS

RAMS Park'ta 2-1'lik sonuçla biten Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyun iştahı ve istatistikler dikkati çekti. Topla oynama oranlarında yüzde 76'ya 24'lük üstünlük kuran Cimbom, 9 isabetli, 12 isabetsiz şut çekti. Galatasaray'ın bu mücadeledeki şut sayısının 33 olduğu görüldü. 5 topu direkten dönen Galatasaray, 8 net gol fırsatından yararlanmayı başaramadı. Mücadelede Aslan adına gol beklentisi de 3.17 olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Okan Buruk ve öğrencileri rakip ceza sahasında 65 kez topla buluştu. Karşılaşmada 13 kez korner kullanan Galatasaray, 5 kez ofsayta düştü. 24 kez taç kullanan Aslan, 7 kez rakip oyunculara faul yaptı.

ANGELINO'DAN PARA GELECEK

CİMBOM'DA beklentilerin altında kalan Angelino, Roma'ya transfer oldu. İspanyol futbolcu için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Sarı-Kırmızılılar'ın, futbolcunun İtalyan ekibiyle anlaşmasının ardından kiralama bedelinin yarısını geri alacağı öğrenildi.

TORREIRA: BİZE KARŞI HERKES İYİ

ÖNEMLİ bir galibiyet aldıklarını söyleyen Torreira, "Çok mutluyuz. Çok da yorgunuz. Her takım bize en iyi oyununu oynuyor. Daha çok çalışacağız" dedi.