Beşiktaş 3 maçtır gol atamıyor! Fernando Santos yönetimindeki Kartal, Sivas deplasmanından eli boş döndü

SÜPER Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş'ın gole hasreti 3 maça çıktı. 5. dakikada Emrah Başssan'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu, son anda kornere çeldi. 6. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'nun kolunun altından ağlara gitti.1-0. 12. dakikada defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin Destanoğlu ayakları ile kurtardı.

ALİ ŞAŞAL'DAN KRİTİK KURTARIŞ

48. dakikada Ghezzal'ın gönderdiği topu göğsüyle indiren Cenk Tosun, topu kaleye gönderdi. Direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlak yine Ghezzal'da kaldı. Onun vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çıkardı. 54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Zaynutdinov'un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi. 61. dakikada Rashica'nın ceza yayının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı. Sivasspor maçı 1-0 kazandı.

ABOU TAKIMA GERİ DÖNÜYOR

ÜLKESİ Kamerun ile Afrika Uluslar Kupası yolculuğu sona eren Aboubakar ile önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Fernando Santos'un, yönetime kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki forvetin takıma katılması konusunda rapor verdiği öğrenildi. Abou kısa süre içinde takıma dönecek.

BEKLEMEK ZORUNDAYIZ

BEŞİKTAŞ, Newcastle United forması giyen İngiliz stoper Jamaal Lascelles için girişimlerini sürdürüyor. Newcastle teknik direktörü Eddie Howe,"Birisinin ayrılma ihtimali var ve bunu açıkça belirttim. Bu durum değişmedi. Ne olacağını görmek için beklemek zorundayız." ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki ingiliz stoperle her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lascelles'i bonservis ödemeden kadroya katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

GOLÜ RAKİBİMİZE BİZ HEDİYE ETTİK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Fernando Santos maç sonrası, "Rakamlarda üstündük ama maça çok kötü başladık. 10-15 dakika gerçekten çok kötüydük. Sonrasında maça bir şekilde bağlandık. Rakibe de golü biz verdik. İkinci yarı gerçekten istediklerimizi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik" dedi. Santos şöyle devam etti: "İlk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmalıyız. Tabiri caizse kendi kalemize attığımız golü çıkarmaya çalıştık. Rakibe top oynatmadık. Geçen hafta Rashica'nın pozisyonu penaltıydı, hakem vermedi. Rakip Salih'e çarpıyor, net penaltı var. VAR'dan dönüyor. 2 hafta üst üste hakkımız yendi. Bu doğru değil."

REBIC TERCİH EDİLMEDİ

Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, Sivas maçında Hırvat yıldız Ante Rebic'i oynatmadı. Tecrübeli çalıştırıcının bu kararı sosyal medyada da tartışmalara neden oldu

İKİ İSİM SARIDA GEÇTİ

SİVASSPOR maçı öncesinde kart sınırında bulunan Necip Uysal ve Gedson Fernandes mücadeleyi kart görmeden tamamladı. İki isim de gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde Santos'un görev vermesi halinde gorma giyebilecek.

SABRIMIZ TAŞTI ARTIK YETER

MAÇ sonu açıklamalarda bulunan Feyyaz Uçar, VAR'dan dönen penaltıyla ilgili, "Niye VAR çağırıyor? Niye iptal oluyor? Bu VAR'da AVAR'da ne oluyor bunu anlamıyoruz. Artık yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama yeter! Rica ediyoruz kardeşim! VAR'da kim var? Serkan Tokat! Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem! Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz! Hala çekiyoruz ya! Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık! Düzgün yönetin abi ya! Bu kadar zor mu?" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARI MI DÖVELİM!

TRENDYOL Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar isyanda... Maç sonrası takıma protestoda bulunan Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Söyleyin bizlere, Taraftar ne yapsın. Futbolcu mu dövsün, tesis mi bassın" tezahüratlarıyla futbolculara olan tepkilerini dile getirdi. Uzun bir süre statta kalan taraftarlar daha sonrasında dağıldılar.

İLK YARI KALEYİ BULAMADI

SÜPER Lig'de deplasmanda Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş ilk 45 dakika boyunca isabetli şut atamadı. Siyah-Beyazlılar çektiği 4 şutta da kaleyi bulamadı. Buna karşın Sivas ilk yarı çektiği 5 şutta da isabet sağladı. Kartal toplamda ise çektiği 16 şutun 4'ünde isabet bulabildi.

BEŞİKTAŞ'A TERS GELİYOR

BEŞIKTAŞ, Sivasspor'un Süper Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği İstanbul takımı konumunda. Kırmızı-Beyazlı takım Beşiktaş ile karşılaştığı 36 lig maçında 12 galibiyet aldı. Beşiktaş söz konusu maçların 18'inden gelibiyetle ayrılırken 6 maçta taraflar eşitliği bozamadı.