SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kırmızı alarm: Lider Fenerbahçe çok pozisyona giriyor! Ama bitiremiyor

Son 3 maçta 153 kez rakip ceza sahası içinde topla buluşan Fener 8.53 gol beklentisi yakaladı. 16 net gol pozisyonunu harcadı. Bu süreçte sadece 3 gol attı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
Kırmızı alarm: Lider Fenerbahçe çok pozisyona giriyor! Ama bitiremiyor

Fenerbahçe Süper Lig'in en iştahlı takımı... İstatistikler de bunu gösteriyor. Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe, maçların başlama düdüğüyle birlikte oyunu rakip alana yıkıyor ve sonunda da öldürücü darbeyi indiriyor.

Ancak son 3 maçta ortaya çıkan rakamlar Fenerbahçe için uyarı niteliğinde. Sarı- Lacivertliler, son 3 maçta 153 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Bu karşılaşmalarda 8.53 gol beklentisi yakaladı. Toplamda 16 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 3 kez ağları havalandırdı. Gaziantep, Samsun ve Başakşehir maçlarında 1'er gol kaydetti. Süper Lig'de 22 maçta 59 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, 62 net gol pozisyonundan yararlanamadı.

100 GOLE ULAŞACAK
Fenerbahçe müthiş bir hücum hattına sahip olsa da son haftalarda pozisyonları cömertçe harcamaya devam ediyor. Sarı Kanarya, Ankaragücü maçıyla birlikte bu sezon 36. resmi maçına çıkacak. Tüm kulvarlarda 99 golü bulunan Kanarya, Ankaragücü maçında 1 gol atarsa 100 gole ulaşacak.

19 NET FIRSATI HARCADI
Lider F.Bahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig'de şimdiye kadar oynadığı maçlarda 19 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Tecrübeli oyuncu bu istatistikle ligin zirvesinde yer alıyor.

O DURURSA FENER DURUYOR!
Fenerbahçe Edin Dzeko'nun gol attığı 11 maçta rakip fileleri 42 kez havalandırdı. Gol atamadığı 10 maçta ise Fenerbahçe 13 gol attı. Sarı-Lacivertliler, Bosnalı yıldızın gol attığı maçlarda sayıyı yukarı çekiyor. Ancak o durursa Fenerbahçe de duruyor. 27 maçta 20 gol ve 7 asisti bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
TBMM’nin İsveç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Meclis’te aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25’e çıkarılmasını düzenleyen madde kabul edildi
Siyonist katil İsrail’in hamisi ABD! Washington Gazze’de akan kan durmasın diyor: Tel Aviv’e uçak ve helikopter takviyesi
SON DAKİKA