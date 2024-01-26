Karadeniz’de gemileri battı: G.Saray önünde hezimete uğrayan Trabzonspor, Rize’ye de kaybetti

Süper Lig'de 22. haftanın kapanış akşamında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk etti. 5. dakikada Enis Destan'ın göğsü ile indirip yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

19. dakikada Gaich'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda, top üsten auta çıktı. 25. dakikada Hojer'in çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, bu kez meşin yuvarlağı yumrukları çelmeyi başardı. 41. dakikada Zeqiri'nin yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

45'te Rize'de Emirhan topu ağlara yolladı fakat VAR kontrolünün ardından iptal edildi. 53. dakikada ceza sahası üstünde boşta kalan Fountas'ın vuruşu yandan auta çıktı. 54'te Gaich'in vuruşu Baniya'ya çarptı ve direğin yanından kornere çıktı. 65'te Varesanovic'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 77'de sol kanatta topla buluşan Gaich sağdan savunma arkasına sarkan Varesanovic'e pasını verdi. Varesanovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Rize, Trabzon'u 1-0 mağlup etti.

FIRTINA SUSKUN KALDI

Bordo-Mavililer, bu sezon ligde 5. kez bir maçta gol atamadı. Trabzonspor, Rize maçı öncesinde G.Saray (2-0), Adana Demir (1-0), Karagümrük (0-0) ve Kayserispor (0-1) maçlarında suskundu. Fırtına'yı Afrika Kupası derinden sarsıyor. Pepe, Onuachu ve Trezeguet'nin turnuvaya gidişiyle adeta kolu kanadı kırılan Trabzonspor, bu oyuncuların yokuluğunda ligde 3 maçta sadece 2 gol atabildi.



İNADIYLA ŞAMPİYON VİZYONDA

Fırtına'nın son şampiyonluğunu anlatan "İnadıyla Şampiyon" isimli belgesel bugün vizyona giriyor. Film, sonra 4 bölüm halinde dijital platformlara taşınacak.

HÜSEYİN SEZONU KAPATTI

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonu koptuğu açıklandı. Tecrübeli savunmacının en kısa sürede ameliyat edileceği ifade edildi.



TARAFTAR BİZE SABIR GÖSTERSİN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu sakatlanan Hüseyin Türkmen ile ilgili, "Durumu ciddi duruyor. 'Aşil tendonu koptu' bilgisi geldi bana. Geçmiş olsun diliyorum. Yaşı iyi, umarım operasyonu iyi geçirerek buradan sağlıklı bir şekilde çıkar" dedi. Oyunu değerlendiren Avcı, "Bugün bence kaybetmeyi hak etmedik diye düşünüyorum. Taraftarlardan özür diliyoruz iki maç üst üste kaybettik. Bugün 2 isim sakatlandı, milli takıma gidenler ve ayrılanlar var. Taraftarımız bize sabır göstersin" diye konuştu.



TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır üzgündü. Maç sonu konuşan kaptan, "Geçen hafta kaybettik kötü bir oyunla. O maçın ardından tepki vermek istiyorduk. Bölüm bölüm iyi oynadığımız zamanlar oldu. Neticesinde 1-0 kaybettik, çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok eksiğimiz de var. Çok söylenecek bir şey yok" dedi.