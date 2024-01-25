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Galatasaray yeni sol bekini Brezilya Ligi'nde buldu! Luan Candido’ya Okan Buruk da onay verdi

Roma ile Angelino’nun büyük ölçüde anlaşması sonrası kontenjanını boşaltma fırsatı yakalayan Galatasaray, Bragantino’dan Luan Candido’ya yoğunlaştı. Sambacı’nın zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ocak 2024 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:01
Galatasaray yeni sol bekini Brezilya Ligi’nde buldu! Luan Candido’ya Okan Buruk da onay verdi

Devre arası dönemde sol beke transfer yapmayı öncelikli hedef olarak belirleyen Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, bu mevki için gündemine Brezilya ekibi Bragantino'dan Luan Candido'yu aldığı ortaya çıktı.

ANGELINO ROMA YOLCUSU
Leipzig'den kadroya dahil edilen Angelino, G.Saray'da vasatı aşamamıştı. Cimbom, bonservisine 6 milyon Euro vermek istemediği İspanyol oyuncuyla devam etmeme kararı aldı. Angelino'nun Roma ile anlaşmak üzere olduğu ve bu gelişmeden sonra kontenjanı boşaltma fırsatı yakalayan Aslan'ın harekete geçtiği belirlendi. Birçok ismi inceleyen Galatasaray'ın, Luan Candido'ya yoğunlaştığı gelen haberler arasında.

OPSİYONLU KİRALAMA PLANI
2019 yaz döneminde Leipzig'e transfer olan ancak; patlama yapamayan ve 2 yıl sonra 1.5 milyon Euro'ya Bragantino'ya satılan futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek. Sarı- Kırmızılılar, sol açık ve ön liberoda da oynayabilen 22 yaşındaki Candido'yu, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Candido da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

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