Galatasaray yeni sol bekini Brezilya Ligi’nde buldu! Luan Candido’ya Okan Buruk da onay verdi

Devre arası dönemde sol beke transfer yapmayı öncelikli hedef olarak belirleyen Galatasaray'da çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, bu mevki için gündemine Brezilya ekibi Bragantino'dan Luan Candido'yu aldığı ortaya çıktı.

ANGELINO ROMA YOLCUSU

Leipzig'den kadroya dahil edilen Angelino, G.Saray'da vasatı aşamamıştı. Cimbom, bonservisine 6 milyon Euro vermek istemediği İspanyol oyuncuyla devam etmeme kararı aldı. Angelino'nun Roma ile anlaşmak üzere olduğu ve bu gelişmeden sonra kontenjanı boşaltma fırsatı yakalayan Aslan'ın harekete geçtiği belirlendi. Birçok ismi inceleyen Galatasaray'ın, Luan Candido'ya yoğunlaştığı gelen haberler arasında.

OPSİYONLU KİRALAMA PLANI

2019 yaz döneminde Leipzig'e transfer olan ancak; patlama yapamayan ve 2 yıl sonra 1.5 milyon Euro'ya Bragantino'ya satılan futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek. Sarı- Kırmızılılar, sol açık ve ön liberoda da oynayabilen 22 yaşındaki Candido'yu, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Candido da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.