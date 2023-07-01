Milyonlara zam formülü

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. 20 milyon memur ve emeklinin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.
İlk 6 aylık enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, yüzde 8'i aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşme kapsamındaki yüzde 6'lık artışına eklenecek farkı gösterecek. Tabii artış bununla sınırlı kalmayacak. Hem memurlara hem memur emeklilerine refah payı verilecek. Bu refah payı için de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.
Başkan Erdoğan, önceki gün "Düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız" açıklaması yapmıştı. Refah payının zam oranlarının belli olmasının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanması ve ardından bu düzenlemenin yer aldığı torba teklifin Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. İşte merak edilen soruların yanıtları: