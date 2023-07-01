Milyonlara zam formülü

TEMMUZ ZAMMI EMEKLİLERE NASIL YANSITILACAK?

Emeklilere halen en az 7 bin 500 lira aylık ödemesi yapılırken, Temmuz zammı bu tutara değil kök maaşa yansıtılacak. Ancak 7 bin 500 lira olan taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde. Burada 8 bin 500-10 bin lira aralığında bir tutar bekleniyor. Eğer taban emekli aylığı 8 bin 500 liraya yükseltilirse, Temmuz zammının yansıtılması sonrası kök aylık eğer 8 bin 500 liranın altında kalıyorsa yapılacak aylık ödeme 8 bin 500 liraya tamamlanacak. Üstündeyse emeklilere kök aylıkları ödenecek