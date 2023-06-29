Emeklilere yüksek promosyon imkanı

Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşları Temmuz ayının gelmesiyle birlikte artacak. Bu artış kimilerinin banka promosyonu tutarlarını da yükseltecek. İşte yüksek promosyondan yararlanmanın yolları...

BİR ÜST DİLİME GEÇİLECEK

Temmuz'da aylıklara yapılacak zam, promosyonda da kendisini gösterecek. Bankalar 3.500 liranın altı, 3.500- 7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon veriyor. Temmuz zammıyla birlikte pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.

NE KADAR FARK VAR?

Örneğin; maaşı 7.500-10.000 lira aralığında olan bir kişi halen seçtiği bankaya göre 4.500 ile 7.650 lira arasında promosyon alabiliyorken, maaşı 10.000 lirayı aşanlar için mevcut kampanyalara göre 5.000 ile 8.500 lira arasında ödemeler bulunuyor. Ek avantajlarla ödemeler 10 bin liraya kadar çıkıyor.

NE YAPILMALI?

PROMOSYON ALMAMIŞ OLANLAR: Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı varsa, bankaya başvuru için önümüzdeki ayı bekleyin.

HALEN TAAHHÜDÜ SÜRENLER: Almış olduğunuz promosyon tutarı, Temmuz'da maaşınızda yaşanacak değişimle yararlanabileceğinizden düşük kalırsa, önce bankanızla iletişime geçin. Promosyon farkını talep edin. Banka kabul etmezse, maaşınızı başka yere taşıyabilirsiniz.

KİMLER YARARLANACAK?

Yeni emeklilerin yanı sıra, bir üst maaş dilimine geçerek aldığı promosyonu artırabilecek olan mevcut emekliler de bu durumu değerlendirebilecek. Bunun için cayma hakkı kullanılabilecek. Promosyon almak için 3 yıl taahhüt veren emekliler, istediği zaman ve istediği sayıda 'cayma hakkı' kullanabiliyor. Yani 3 yıl bekleme zorunluluğu bulunmuyor. Promosyon alan ancak daha sonra daha yüksek promosyon alma imkanı ortaya çıkanlar, isterse bankasını değiştirebiliyor. Bunun için alınan promosyonun kalan süreye ait tutarını iade etmek gerekiyor. Emekliler daha yüksek promosyon imkanından bankasını değiştirmeden de yararlanabiliyor. Bunun için bankasıyla irtibata geçmesi gerekiyor.