Kadınlara erken emeklilik

Yaklaşık 4.7 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform hazırlığı başladı. Reform kapsamında kadınların emekliliği kolaylaşacak. Erken emeklilik ve prim destekleri söz konusu olacak. AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ne göre kadınlara hem yaş hem prim desteği verilecek.



YILDA 12.810 TL PRİM KATKISI

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu imkandan yararlanmak isteyen ev kadınlarının düzenleme yapılır yapılmaz Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması yetecek. Çalışmayanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında, en çok da bunun 7.5 katına kadar prim yatırılıyor. Halen 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 202 lira 56 kuruş oluyor. Yapılacak düzenleme bu tutarın bin 67 lira 52 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş yerine 2 bin 135 lira 4 kuruş prim yatırarak emekli olabilecek. Mevcut asgari ücret üzerinden yıllık 12 bin 810 lira devlet desteği sağlanmış olacak. Asgari ücret arttıkça prim desteği de büyüyecek. Ayrıca emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de planlanıyor. Burada pek çok meslekte uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Çocuk sayısına göre emeklilik yaşının

esnetildiği yeni bir yıpranma sisteminin getirilmesi söz konusu olabilecek. Bu uygulama hayata geçirilirse, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek.



SİGORTA ÖNCESİ İÇİN BORÇLANMA

Kadınlara yönelik bir imkan da doğum borçlanmasında bekleniyor. Anneler halen sigortadan sonra yaptığı doğumlar için borçlanma yapabiliyor. Bir de staj sonrası doğumlar borçlanılabiliyor. Sigorta öncesi doğumlara borçlanma imkanı sağlanması talepleri bulunuyor. Reform çalışmaları kapsamında bu konunun da karara bağlanması bekleniyor. Eğer kadınlar sigorta öncesi doğumları borçlanabilirse, emeklilik yaşı erkene çekilebilecek.



PRİM GÜNÜ DE MASADA

Özellıkle küçük işletmeler ve esnaf olmak üzere Bağ-Kur'luların emekliliği için prim gün şartının düşürülmesi için de kollar sıvanırken, bu çalışma isteğe bağlı prim ödeyen ev kadınlarını da etkileyecek. İsteğe bağlı sigorta da Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ödenecek primlerine 3'te 1 devlet desteği alacak ev kadınları, Bağ- Kur'ların primleri SSK'lılarla eşitlenirse 5400 gün yerine 4500 gün prim ile emekli olabilecek.

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