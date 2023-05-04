Memura-emekliye yeni maaş

Milyonlarca memurun ve emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık TÜFE oranında zam, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Dün açıklanan enflasyon verileriyle bu zam oranları için ipucu gelirken, Temmuz zammına eklenecek artışlar da şekillenmeye başladı.



4 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 15.21

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk 4 aylık enflasyonu yüzde 15.21 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.21 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler 3 Temmuz'da maaşlarının ne kadar artacağını öğrenecek.



6 AYLIK TAHMİN NE KADAR?

6 aylık enflasyona yani memurların, emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçları da var. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Piyasa Katılımcıları anketinde Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.12 olarak gerçekleşecek. Tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.12, memurlar ve memur emeklileri yüzde 18.88 zam alacak.

Bu zam oranlarına bir refah payının eklenmesi de gündemde. Bu konuda hazırlıklar sürüyor. Böylece hem memurların hem de emeklilerin zam oranı yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşlarına göre kademeli bir ek zam yapılması söz konusu olacak.



MAAŞA GÖRE FARKLI ARTIŞ

Bu çalışmanın ipuçlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili bir soru üzerine Bakan Bilgin, şunları söyledi: "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı, fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri...

Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Tüm bunları inşallah Temmuz ayında uygulamaya sokacağız."



6-7 BİN TL OLANA DA VAR

Düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirten Bilgin, "Prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla 'Sizin de bir geliriniz olsun' diye maaş bağlanmış. Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin lira maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi Temmuz ayında yapacağız" diye konuştu.

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