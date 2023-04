EYT’liye adım adım promosyon

EYT'LİLER emekli aylığıyla birlikte promosyon da alacak. Emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını seçen emekliler, hesabı açılır açılmaz promosyon başvurusunu yapabilecek. Peki nelere dikkat edilmeli? Tutarlar daha da yükselir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...



■ Promosyon başvurusunu ne zaman ve nasıl yapabiliriz?

Sosyal Güvenlik Kurumu, maaş dosyasını seçilen bankaya iletecek. Dosya bankaya geldiğinde banka tarafından otomatik emekli maaş hesabı açılacak, durum müşteriye de SMS ile bildirilecek. Bu sürecin gerçekleşmesiyle şubelerden, çağrı merkezinden ya da mobil bankacılık uygulamasından 3 yıllık taahhüt verilerek başvuru yapılabilecek.



■ Promosyon ne zaman yatırılacak?

İlk emekli aylığının ardından 2-3 iş günü içinde hesaba aktarılacak.



■ Promosyon daha da artar mı?

Bankaların promosyon tutarını daha da yükseltmesi bekleniyor. Bunun için gözler bankalara çevrilmiş durumda.



■ Daha iyi bir kampanya çıkarsa banka nasıl değiştirilir?

Banka değişikliği işlemi e-Devlet üzerinden 'Banka ve Adres Değişikliği' bölümünden kolayca yapılıyor. Ancak emeklilik başvurusu yapanların şu an aylık hesaplama dönemi içerisinde bulunuluyor. Aylık hesaplama döneminde banka değişikliği yapılamıyor. Bu işlemin tamamlanmasının ardından istenilen zamanda buradan banka değişikliği yapmak mümkün.



■ Emekliler cayma hakkını nasıl kullanacak?

Bunun için alınan promosyonun kalan süreye kadar tutarını iade etmek gerekiyor.



■ Ne kadar alınabilecek?

En düşük emekli aylığı ödemesi bu ay 7.500 lira oldu. Bu kapsamda EYT'lilere de 7.500 liradan az maaş verilmeyecek. Emekli maaşı 7.500-9.999 lira arasında olanlara ödenecek promosyon 4.500 liradan az olamayacak. Mevcut kampanyalara göre, en yüksek tutar ise 9.000 lira... 10.000 lira ve üzeri emekli aylığı olanlarda ise en düşük promosyon tutarı 5.000 lira. Bu maaşı alanların yararlanabileceği promosyon tutarı 10.000 liraya kadar çıkıyor.



■ Promosyonu alan 3 yıl beklemek zorunda mı?

Bankadan promosyon almak için 3 yıl taahhüt verilmesi gerekiyor. Ancak istenildiği zaman ve istenen sayıda 'cayma hakkı' kullanılabiliyor. Bu kapsamda 3 yıl bekleme zorunluluğu bulunmuyor.



■ Banka seçiminde nelere bakılmalı?

● Bankanın promosyon tutarını hangi şartlarla verdiğini inceleyin.

● Uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalara öncelik verin.

● Bankanın havale-EFT, kredi kartı aidatı gibi uygulamalarını inceleyin. Ücretli, ücretsiz uygulamalarını araştırın.



BANKALAR MAAŞA GÖRE NE VERİYOR?



BANKALARIN sırasıyla 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlediği mevcut promosyon tutarları ve sunduğu ek fırsatlar şöyle:

● ALBARAKATÜRK: 4.500, 5.500,

6.000, 6.500 lira. 2 fatura talimatına da 500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda ise 3.000 lira.

● AKBANK: 4.200, 4.850, 6.250,

7.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyu ayda 1.000 lira harcama sözü verene 1.500 lira.

● DENİZBANK: Mobildeniz uygulamasını indiren EYT'lilere 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira.

● GARANTİ BBVA: 4.500, 5.250,

6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus.

● HALKBANK: 3.000, 3.500, 4.500,

5.000 lira.

● ING: 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Ayrıca 1 fatura talimatına 500, en çok toplam 1.500 lira.

● İŞ BANKASI: 4.500, 5.250, 6.750,

7.500 lira.

● KUVEYT TÜRK: 4.800, 5.600,

7.200, 8.000 lira.

● ŞEKERBANK: 3.000, 3.500, 4.500,

5.000 lira.

● QNB FİNANSBANK: 4.800,

5.600, 7.200, 8.000 lira. Kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.

● TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira.

● VAKIFBANK: 3.000, 3.500, 4.500,

5.000 lira.

● ZİRAAT BANKASI: 3.000, 3.500,

4.500, 5.000 lira.

