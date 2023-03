EYT’liye ‘fark’lı maaş

ve yıl şartını tamamlayan EYT 'liler emekli aylığı için başvurularını birbiri ardına yapıyor. 3 Mart'ta başlayan başvuru sürecinde 8 günlük süre geride bırakılırken, aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin pek çok detay merak konusu oldu. İşte bu soruların yanıtları...Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor. Süreç e-Devlet üzerinden de takip edilebilecek.31 Mart'a kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. EYT'lilere ilk emekli aylığı ödemesi ise 17 Nisan'da başlayacak.Aylık bağlama işlemleri tamamlanan SSK'lıların emekli aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17'si ila 26'ncı günleri arasındaki 10 günde ödenecek. Yine emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlanan Bağ- Kur'lular ayın 25'i ila 28'i arasındaki 4 günde ödemelerini alacak.Tüm emeklilere her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme veriliyor.Maaşı 4 bin 67 liranın altında olanlar için oran yüzde 4. EYT'lilerin de her ay maaşları ek ödemeyle birlikte verilecek.Örneğin; emekli aylığı 6 bin lira olarak hesaplanan EYT'linin hesabına her ay 6 bin 240 lira yatırılacak. Taban aylık düzenlemesi kapsamında hesaplara ek ödeme dahil ayda 5 bin 500 liradan az ödeme yatırılmayacak.İlk ödemede hesaba ne yatırılacak? SSK ve Bağ-Kur'luların maaşı, başvuruyu takip eden ay başından geçerli olmak üzere bağlanıyor ve peşin ödeniyor. Mart'ta başvuranın aylığı 1 Nisan'da bağlanırken, ödeme de aynı ay içinde yapılırsa ek ödeme dahil 1 peşin aylık ve ödeme gününe kadar olan maaş farkı beraber verilecek. Örneğin; ilk emekli aylığı ödemesi 17 Nisan olan EYT'linin hesabına hem 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait 1 aylık maaş hem de 16 günlük maaş farkı yatırılacak. En düşük tutardan aylık bağlanan emekliye bu durumda 5 bin 500 lira maaş ile 2 bin 933 lira tutarında 16 günlük maaş farkı olmak üzere 8 bin 433 lira ödenecek.Burada bir hak kaybı olmayacak. Mayıs ayında 1 Nisan'dan itibaren biriken tüm maaş yatırılacak. Bu durumda ödemeye bir maaş daha eklenecek. Örneğin ilk maaş 17 Mayıs'ta ödenecekse bu tarihte hesaba 1 Nisan-17 Nisan, 17 Nisan-17 Mayıs, 17 Mayıs-17 Haziran döneminin maaşı toplu olarak yatırılacak.Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor.Mevzuata göre; ikramiyeyi almak için emekli aylığının bayramın olduğu ayda bağlanması gerekiyor. Bu nedenle Mart ayında başvuranlara 1 Nisan itibariyle emekli aylığı bağlandığı için Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek. Bu kişiler bu yıl iki ikramiyeyi de alabilecek.Nisan ayında başvuranların emekli aylığı 1 Mayıs itibariyle bağlanacak.Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesi alınamayacak. Bu kişilere ilk ikramiye ödemesi Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.Bayram ikramiyesinin tutarı bin 100 lira. Tutarda bir değişiklik yapılmazsa bin 100 lira yatırılacak. Ancak bu tutarın artacağı beklentileri de bulunuyor.