EYT’liye hızlı maaş

EMEKLİLİKTE yaşa takılanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açan düzenleme için yasa süreci tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem başvuruyu kolaylaştırmak hem de hızlı emekli aylığı bağlanması için kolları sıvadı. Bu kapsamda EYT'liler bu ay kolayca başvuruyu yapıp, Nisan'da da emekli aylığına kavuşabilecek.



■ İşverene başvuruda nelere dikkat edilmeli?

Çıkış işlemi için işverene başvururken 'emeklilik' nedeniyle olduğunu belirtin.

İşverenin SGK'ya çıkışı kod '8' ile bildirmesini sağlayın.

Aynı iş yerinde devam edecekseniz, girişinizin yapıldığını kontrol edin.

İş yerinde 1 yılı dolduranlar kıdem tazminatını alacak. Burada işçinin giydirilmiş en son brüt ücreti esas olacak. Tazminat hesabını inceleyin.

Birikmiş izinlerin de parası alınacak. Ödendiğinden emin olun.

Aynı iş yerinde tazminatı almadan devam edenlere ayrıldıkları tarihte bu ödemesi veriliyor. İşverenle 'kendi isteğiniz ile ayrılırsanız emekli olduktan sonra tüm sürelerin tazminatının son ücret üzerinden ödeneceği' konusunda sözleşme yapmanız yararınıza olur.



■ Emeklilik başvurusu nasıl başvuru yapılacak?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na da bizzat başvuru yapılabilecek.



■ Aynı iş yerinde devam edeceğim. İşten çıkış yapılması zorunlu mu?

EYT'lilerin aynı işyerinde devam etsin ya da etmesin her durumda emeklilik işlemleri için işten çıkışının yapılması gerekiyor.



■ EYT'liler SGK'ya başvuru öncesi neye dikkat etmeli?

İşe başlangıç tarihine göre belirlenen prim şartı ile yılın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edin.

Borçlanma ya da ihya başvurusu yapmışsanız ödemenizi gerçekleştirin.

Birden fazla kurumdan çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yapın.

Yine birden fazla kurumdan çalışmanız varsa son 7 yıllık prime bakın. En çok hangi kurumdan fazla priminiz varsa o kurumun şartlarıyla emekli olacaksınız. Özellikle SSK'dan emeklilik planlıyorsanız, bu süreye dikkat etmeniz önemli. İsteğe bağlı prim ödüyorsanız bu sürelerin Bağ-Kur kapsamında sayıldığını unutmayın.

Çalışıyorsanız işten çıkış işleminizi gerçekleştirin.



■ Başvuruda hangi kolaylıklar gündemde?

Mevcut sistemde emekli olacak çalışanların önce SGK'dan 'emekli olabilir' yazısı alması gerekiyor. İşverene de bu yazıyla başvuru yapılıyor. EYT'liler için 'emekli olabilir' yazısı zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Böylece sigortalının beyanına göre çıkış yapılacak. SGK'nın iş yoğunluğu azalırken, emeklilik işlemleri de hızlanacak. Çalışan, işverene, bu belge olmadan 'emeklilik nedeniyle' çıkış için başvurabilecek. Ancak kesin prosedürü başvuru sürecinin başlamasıyla SGK duyuracak.



ADIM ADIM E-DEVLET'TEN BAŞVURU

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.

Sayfada çıkan yeni başvuru sekmesi işaretlenecek.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A', Bağ-Kur kapsamına girenler ise '4B' seçeneğini işaretleyecek.

Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonuna tıklanacak.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına istenen şube yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

'Aylık alıyor mu?' sorusu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlanacak.

Son aşamada 'ileri' butonuna, ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilecek.

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