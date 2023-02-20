Depremzedeye maaş devletten

Çifte depremin vurduğu illerdeki vatandaşlar için tüm Türkiye seferber oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar için tüm imkanlar harekete geçirildi. Barınma, gıda, nakdi desteklerin yanı sıra çalışanlar, çalışma gücünü yitirenler, yakınını kaybedenler için devletten maaş imkanı bulunuyor. Malulen emeklilik, ölüm aylığı, çalışanlar için maaş destekleri söz konusu. Ölüm ve malullük aylıkları için depremzedelerin gittiği illerden de başvuru imkanı bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yeni kolaylıklar da bekleniyor.



Mevzuata göre depremzede vatandaşların maaşlardan yararlanma şartları ve yolları şöyle...



● Kimlere malulen emekli aylığı bağlanacak?

Çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün yüzde 60'ını kaybettiğini sağlık raporuyla belgeleyenler malulen emekli olabilecek. Burada durumun SGK Sağlık Kurulu'nca tespit edilmesi gerekiyor.



● Malullük aylığı bağlanmasının koşulları nelerdir?

Mevcut mevzuata göre; SGK Sağlık Kurulu'nca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;



◗ En az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi,

◗ Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

◗ Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

◗ Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle kuruma prim ve prime ilişkin borcu olmaması,

◗ Kuruma yazılı olarak başvurması gerekiyor.

● Aylığın devamı için nelere dikkat etmek gerekiyor? Ödeme hangi hallerde kesiliyor?

Malullük aylığı, sigortalıların çalışmaya başlamaları, kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması hallerinde kesiliyor. Bu arada deprem bölgesinde zorunlu kontrol muayene tarihleri ertelendi. Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların zorunlu kontrol muayene tarihi 31 Ağustos oldu.



Ölüm aylığının koşulları nedir?

Depremde yakınını kaybedenlerin ölüm aylığı imkanı var. Ölüm aylığı alabilmek için vefat eden kişi için Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor. SSK'lı (4A) olanların ise en az 5 yıl sigortası, 900 gün primi varsa yakınlarına maaş bağlanıyor.



Eş ve çocuklar hangi koşullarda ölüm aylığı alır?

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine aylık imkanı var. Ölüm tarihinde yasal evlilik bağı olan eşlere her koşulda aylık bağlanıyor.

18 yaşından küçük çocuklar da herhangi bir şart gözetilmeksizin ölüm aylığı alıyor. 18 yaş üstü çocuklarda eğitimine devam etmesi, evli olup olmaması gibi şartlar devreye giriyor. Kız çocukları bir işe girene ya da evlenene kadar, erkek çocukları ise öğrencilikleri devam ediyorsa 20-25 yaşına kadar alıyor. Öğrencilikleri sürenler herhangi bir işte çalışıyor olsa bile yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği müddetçe aylıktan yararlanabiliyor.



● Depremde hayatını kaybeden kişinin anne ve babasına da ölüm aylığı bağlanır mı?

Depremde çocuğunu kaybeden anne ve babalar da 65 yaşın altındaysa hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse olması, aylık gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere aylık bağlanmamış olması şartıyla ölüm aylığı alabiliyor. Eğer anne-baba 65 yaşın üstündeyse, artan hisse olup olmamasına bakılmıyor.



● Nasıl ölüm aylığı bağlanıyor?

Dul, yetim aylığı başvurusu e-Devlet, gelir, aylık, ödenek talep belgesi doldurularak doğrudan SGK'ya başvurularak ya da posta yoluyla gönderilerek yapılabiliyor.



İşyeri kapanan da işsizlik aylığı alır mı?

İşçiler işyerinin kapanması veya devredilmesi nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işsizlik sigortasından yararlanabilir.



● İşsiz kalanlar hangi şartlarda maaştan yararlanabilecek?

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara ya da işyeri kapananlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. İşsizlik maaşı alabilmek için işverenin SGK'ya bildirdiği işten çıkış kodları da önem taşıyor. Başvuru, İŞKUR'a şahsen gelerek veya elektronik ortamda www. iskur.gov.tradresinden yapılabiliyor.