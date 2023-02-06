EYT’liye kıdem rehberi

Emeklilikte yaşa takılanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik için gün sayıyor. Düzenlemenin yarın TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması beklenirken, yürürlüğe girmesiyle de 2.2 milyon kişiye emeklilik yolu açılacak.
EYT'liler bir yandan emekli aylığı heyecanı yaşarken, bir yandan da gözler kıdem tazminatına çevrilmiş durumda. Düzenlemeyle hemen emekli olabilecek 1 milyon 661 bin SSK'lıdan yani 4a'lıdan halen çalışanlar eğer aynı işyerinde 1 yılını doldurmuş ise işe devam etsin etmesin kıdem tazminatı hakkı elde edecek. Peki EYT'liler tazminat konusunda nelere dikkat etmeli?
İşte EYT'lilere tazminat rehberi...
Tüm EYT'lilerin kıdem tazminatı imkanı var mı? EYT düzenlemesiyle emekli olacak SSK'lıların tazminat alabilmesi için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Bu 1 yıllık sürenin hesabında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışılan süreler birlikte değerlendiriliyor. 1 yılın altında çalışması olanlar kıdem tazminatı alamıyor.
Kıdem hakkı için nelere dikkat edilmeli? EYT'lilerin aynı işyerinde devam etsin ya da etmesin her durumda emeklilik işlemleri için işten çıkışının yapılması gerekiyor. Bunun için e-Devlet'ten ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvurulması yeterli olacak. Dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi gerekecek. İşyeri de işten çıkışı 'emeklilik sebebiyle ayrılma' kodundan SGK'ya bildirmeli. Böylece kıdem tazminatı imkanı olacak.
Aynı işyerinde devam edenlerin tazminatı ne zaman ödenecek?
Burada 2 formül söz konusu. Ya işveren çalışanın tazminatını ödeyerek sıfırlıyor ya da çalışan tazminatını almadan devam ediyor. Tazminatı almadan devam edenler ayrıldıkları tarihte bu ödemesini alabiliyor.
Tazminatını alıp aynı yerde devam eden kişi nasıl ikinci kez tazminat alabilir?
Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin, kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi gerekir. Yani 1 yıl dolmadan tazminat alamaz. 1 yılı doldurup işyeri tarafından işten çıkartılırsa, tazminatını aldığı tarihten sonraki çalıştığı süreler için yeniden ödeme alabilir. Tazminatı son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Tazminatını alıp çalışmaya devam edenler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamaz.
Tazminat almadan aynı yerde devam edenler nelere dikkat etmeli?
İşyerine 'kendi isteğiniz ile ayrılırsanız emekli olduktan sonra çalıştığınız dönem dahil tüm sürelerin kıdem tazminatının son ücret üzerinden ödeneceği' konusunda yazılı bir sözleşme yapmanız yararınıza olur.
EYT'liler işyerinden ihbar tazminatı alabilecek mi?
Emeklilik gerekçesiyle iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı alamaz. İşveren de ihbar tazminatı talep edemez.
Çalışmaya devam edenler ihbar tazminatı alır mı?
İşverenin iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu var. Bu süreyi de o işyerindeki kıdem yani çalışma süresi belirler. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödenir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılmaz. Yani emekli işçiler, işvereni tarafından işten çıkartılması halinde, şartları oluşursa ihbar tazminatına hak kazanır.
YÜZDE 11.77 FAİZLE KREDİ İMKANİ
İSTEYEN işverenler tazminatlar için bankalardan KGF destekli kredi kullanabilecek. Kredide azami 36 ay vade olacak. 6 ay geri ödemesiz sunulacak. Kredinin faiz oranı 0-24 ay vadede TLREF +200 baz puan, 24 ay üzerinde vadede TLREF + 300 baz puan olacak. İşverenler yüzde 11.77- 12.77 faizle (3 Şubat'ta TLREF yüzde 9.77) kredi kullanarak EYT kıdem tazminatı yükünden kurtulabilecek.
EYT'liler bir yandan emekli aylığı heyecanı yaşarken, bir yandan da gözler kıdem tazminatına çevrilmiş durumda. Düzenlemeyle hemen emekli olabilecek 1 milyon 661 bin SSK'lıdan yani 4a'lıdan halen çalışanlar eğer aynı işyerinde 1 yılını doldurmuş ise işe devam etsin etmesin kıdem tazminatı hakkı elde edecek. Peki EYT'liler tazminat konusunda nelere dikkat etmeli?
İşte EYT'lilere tazminat rehberi...
Tüm EYT'lilerin kıdem tazminatı imkanı var mı? EYT düzenlemesiyle emekli olacak SSK'lıların tazminat alabilmesi için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Bu 1 yıllık sürenin hesabında aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalışılan süreler birlikte değerlendiriliyor. 1 yılın altında çalışması olanlar kıdem tazminatı alamıyor.
Kıdem hakkı için nelere dikkat edilmeli? EYT'lilerin aynı işyerinde devam etsin ya da etmesin her durumda emeklilik işlemleri için işten çıkışının yapılması gerekiyor. Bunun için e-Devlet'ten ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvurulması yeterli olacak. Dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi gerekecek. İşyeri de işten çıkışı 'emeklilik sebebiyle ayrılma' kodundan SGK'ya bildirmeli. Böylece kıdem tazminatı imkanı olacak.
Aynı işyerinde devam edenlerin tazminatı ne zaman ödenecek?
Burada 2 formül söz konusu. Ya işveren çalışanın tazminatını ödeyerek sıfırlıyor ya da çalışan tazminatını almadan devam ediyor. Tazminatı almadan devam edenler ayrıldıkları tarihte bu ödemesini alabiliyor.
Tazminatını alıp aynı yerde devam eden kişi nasıl ikinci kez tazminat alabilir?
Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin, kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi gerekir. Yani 1 yıl dolmadan tazminat alamaz. 1 yılı doldurup işyeri tarafından işten çıkartılırsa, tazminatını aldığı tarihten sonraki çalıştığı süreler için yeniden ödeme alabilir. Tazminatı son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Tazminatını alıp çalışmaya devam edenler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamaz.
Tazminat almadan aynı yerde devam edenler nelere dikkat etmeli?
İşyerine 'kendi isteğiniz ile ayrılırsanız emekli olduktan sonra çalıştığınız dönem dahil tüm sürelerin kıdem tazminatının son ücret üzerinden ödeneceği' konusunda yazılı bir sözleşme yapmanız yararınıza olur.
EYT'liler işyerinden ihbar tazminatı alabilecek mi?
Emeklilik gerekçesiyle iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı alamaz. İşveren de ihbar tazminatı talep edemez.
Çalışmaya devam edenler ihbar tazminatı alır mı?
İşverenin iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu var. Bu süreyi de o işyerindeki kıdem yani çalışma süresi belirler. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödenir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılmaz. Yani emekli işçiler, işvereni tarafından işten çıkartılması halinde, şartları oluşursa ihbar tazminatına hak kazanır.
YÜZDE 11.77 FAİZLE KREDİ İMKANİ
İSTEYEN işverenler tazminatlar için bankalardan KGF destekli kredi kullanabilecek. Kredide azami 36 ay vade olacak. 6 ay geri ödemesiz sunulacak. Kredinin faiz oranı 0-24 ay vadede TLREF +200 baz puan, 24 ay üzerinde vadede TLREF + 300 baz puan olacak. İşverenler yüzde 11.77- 12.77 faizle (3 Şubat'ta TLREF yüzde 9.77) kredi kullanarak EYT kıdem tazminatı yükünden kurtulabilecek.