EYT’liye kazanç takvimi

HEYECANLA beklenen EYT düzenlemesinde takvim netleşti. Yasa sürecinin Şubat ayında tamamlanması ve aynı ay içerisinde emeklilik şartlarını sağlayanlar için başvuru işlemlerinin başlaması planlanıyor. Yapılacak düzenleme EYT'lileri sadece emekli aylığına kavuşturmakla kalmayacak, pek çok kazancın da yolunu açacak. EYT sürecinin netleşmesiyle kazanç takvimi de şekillendi.
ŞUBAT'TA TAZMİNAT VE İZİN PARASI
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup prim ve yıl şartını tamamlayanlar düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle başvurularını yapacak. İlk başvurular Şubat'ta başlayacak. Mevcut düzenlemelere göre emeklilik işlemleri için işten çıkış belgesi almak gerekiyor. Bu yüzden çalışan EYT'liler işlemler için önce çıkış belgesi alacak ve ardından emekliliğe başvuracak. Başvuru sonrasında tekrar giriş yapabilirler. Ancak yasa buna gerek olmadığı yönünde bir düzenleme içerirse çalışırken de başvuru mümkün olabilecek. Çıkış işlemiyle birlikte kıdem tazminatı da hesaplanacak. Son işyerinde 1 yıl çalışılmışsa tazminat hakkı olacak. Kıdem tazminatları için başvuran işverenlere kıdem tazminatı kredisi de verilecek. Ödemeler ise işçinin hesabına yapılacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlara kıdem tazminatıyla birlikte kullanmadığı izinlerinin ücreti de ödenecek.
MART'TA AYLIK VE PROMOSYON
SSK ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlıyor. Buna göre, Şubat'ta başvuranların maaşı 1 Mart'tan itibaren hesaplanacak. İlk maaşların Mart'ta hesaba yatırılması bekleniyor. Burada emekli aylığı bağlama işleminde yaşanabilecek olası bir uzama kayba yol açmayacak. EYT'liler biriken bütün maaşlarını alabilecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu hazırlıklara şimdiden başladı. Bu nedenle bir gecikme olması beklenmiyor. Emekli aylıklarıyla birlikte promosyon süreci de başlayacak. EYT'liler hızlı promosyon almak için banka seçimini emekli aylığı başvurusu sırasında yapabilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyonunu alabilecek. Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek. Yani ilk maaş Mart'ta ödenirse, aynı ayda promosyon da alınabilecek.
NİSAN VE TEMMUZ'DA İKRAMİYE
EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlara Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi yolu da açılacak. EYT'liler emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilen ikramiyelerden yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Nisan sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu ödemeyi alacak. Ödemeler büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce de Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.
ÇALIŞANLARA İKİNCİ MAAŞ
EYT'liler ister mevcut işyerinde isterse başka yerde çalışmaya devam edebilecek. Hatta EYT düzenlemesiyle emekli olanların çalışmasını desteklemek için prim desteği de sağlanacak. 5 puanlık indirimle emekli çalışanın işverene maliyeti yüzde 19.5'e çekilecek.
2024'TE EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan EYT'liler emekli olunca emlak vergisi muafiyetinden de yararlanacak. Ancak muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. 2023'te bildirimde bulunan emekliler, 2024 yılı itibariyle vergiden muaf olacak.
İLK MAAŞ 1 MART'TA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aHaber'de önemli açıklamalar yaptı: EYT'lilere ilk maaşın 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. 'EYT'lilerin maaşlarına az zam' iddiası asılsızdır.
ŞUBAT'TA TAZMİNAT VE İZİN PARASI
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup prim ve yıl şartını tamamlayanlar düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle başvurularını yapacak. İlk başvurular Şubat'ta başlayacak. Mevcut düzenlemelere göre emeklilik işlemleri için işten çıkış belgesi almak gerekiyor. Bu yüzden çalışan EYT'liler işlemler için önce çıkış belgesi alacak ve ardından emekliliğe başvuracak. Başvuru sonrasında tekrar giriş yapabilirler. Ancak yasa buna gerek olmadığı yönünde bir düzenleme içerirse çalışırken de başvuru mümkün olabilecek. Çıkış işlemiyle birlikte kıdem tazminatı da hesaplanacak. Son işyerinde 1 yıl çalışılmışsa tazminat hakkı olacak. Kıdem tazminatları için başvuran işverenlere kıdem tazminatı kredisi de verilecek. Ödemeler ise işçinin hesabına yapılacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlara kıdem tazminatıyla birlikte kullanmadığı izinlerinin ücreti de ödenecek.
MART'TA AYLIK VE PROMOSYON
SSK ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlıyor. Buna göre, Şubat'ta başvuranların maaşı 1 Mart'tan itibaren hesaplanacak. İlk maaşların Mart'ta hesaba yatırılması bekleniyor. Burada emekli aylığı bağlama işleminde yaşanabilecek olası bir uzama kayba yol açmayacak. EYT'liler biriken bütün maaşlarını alabilecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu hazırlıklara şimdiden başladı. Bu nedenle bir gecikme olması beklenmiyor. Emekli aylıklarıyla birlikte promosyon süreci de başlayacak. EYT'liler hızlı promosyon almak için banka seçimini emekli aylığı başvurusu sırasında yapabilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyonunu alabilecek. Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek. Yani ilk maaş Mart'ta ödenirse, aynı ayda promosyon da alınabilecek.
NİSAN VE TEMMUZ'DA İKRAMİYE
EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlara Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi yolu da açılacak. EYT'liler emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilen ikramiyelerden yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Nisan sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu ödemeyi alacak. Ödemeler büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce de Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.
ÇALIŞANLARA İKİNCİ MAAŞ
EYT'liler ister mevcut işyerinde isterse başka yerde çalışmaya devam edebilecek. Hatta EYT düzenlemesiyle emekli olanların çalışmasını desteklemek için prim desteği de sağlanacak. 5 puanlık indirimle emekli çalışanın işverene maliyeti yüzde 19.5'e çekilecek.
2024'TE EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan EYT'liler emekli olunca emlak vergisi muafiyetinden de yararlanacak. Ancak muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. 2023'te bildirimde bulunan emekliler, 2024 yılı itibariyle vergiden muaf olacak.
İLK MAAŞ 1 MART'TA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aHaber'de önemli açıklamalar yaptı: EYT'lilere ilk maaşın 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. 'EYT'lilerin maaşlarına az zam' iddiası asılsızdır.