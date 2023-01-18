Sözleşmeliye süresiz kadro

KAMU kurumlarındaki ve belediyelerdeki sözleşmeli personele kadro adım adım yaklaşıyor. Kamuda görevli öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının aralarında bulunduğu 458 bin 615 sözleşmeliye kadro yolunu açan düzenleme önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Yasa Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gidecek. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sözleşmeliye kadro isteğe bağlı olurken, bu aşamayla birlikte başvuru süreci başlayacak.



KİMLER KAPSAMDA?

Düzenleme kapsamında bulunan sözleşmeli personel, kadroya geçiş için yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru yapacak. Bu başvuruyu yapanlar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde kurumlarına atanacak. Yasanın bu hafta ya da en geç haftaya yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşlemler en geç 60 gün içinde tamamlanacağından, sözleşmeliler en geç Mart ayı içerisinde kadrolu olabilecek. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Düzenleme; 4B'li personel; il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar; teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel; Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları; kamu dışı aile sağlığı çalışanları; vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireleri kapsıyor. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek. Düzenleme ile mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen personel sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil 4 yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacak.



İZİNDE OLANLAR

28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu düzenleme uygulanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.



KPSS MODELİ GELIYOR

28 Kasım 2022 tarihinden sonra kamuya giren sözleşmeli personel ise 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak. Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeli personel için de KPSS'ye girme şartı getiriliyor.

Tüm çalışma derece-kademede dikkate alınacak

dikkate alınacak



İŞTE kadro düzenlemesinin sözleşmelilere sağlayacağı imkanlar...

Artık bu personel sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak.

Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacaklar.

Sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacaklar.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecekler.

Kurumlar arası yer değişikliği hakkını kullanabilecekler.

Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak.

Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacaklar.

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