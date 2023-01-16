Evde yakınına bakana 1.000 TL artış geliyor

ÜLKEMİZDE yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için devlet nakdi destek sağlıyor. Her ay yapılan bu destek ödemesinden 560 bin kişi yararlanıyor. Ocak ayı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlarken, desteğe Şubat'ta da zam geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatılan yardım ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Yanık, aylık ortalama 560 bin vatandaşın bu ödemeden yararlandığını, hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını belirtti. Evde bakım desteği ödemelerine Şubat'ta ise zam yapılacak. Memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla aylık ödeme bin lira artışla 4 bin 336 liraya yükselecek.



3 ŞARTA BAKILIYOR

Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması gerikiyor. Yine engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi de şart. Ayrıca hanedeki gelire de bakılıyor. Burada hane içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarının 1 aylık net asgari ücret tutarının 3'te 2'sinden daha az olduğunun gelir testi raporu ile tespit edilmesi gerekiyor.



KİM, NASIL BAŞVURUYOR?

Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor. Evde bakım desteğinden yararlanmak için engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne başvurulması gerekiyor. Müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor.



BU GELİRLERE DİKKAT

EVDE bakım yardımı alabilmek için bakılan gelir sınırı, 8 bin 506 lira 80 kuruşa çıkan yeni asgari ücretle arttı. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir artık 5 bin 671 lira 20 kuruşun altındaysa bu yardımdan yararlanılıyor. Ailelerin toplam gelirlerinin şu rakamlardan az olması gerekiyor:

■ 2 kişi aile: 11.342,40 TL

■ 3 kişi aile: 17.013,60 TL

■ 4 kişilik aile: 22.684,80 TL

■ 5 kişilik aile: 28.356 TL



SİGORTA DA GÜNDEMDE

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, aile içinde yaşlılara bakanlar için, bakım verdiği sürece sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakım güvence modelinin hayata geçirilmesini önerdi. Raporda, şöyle denildi: "Ailede bakım verenler için muhtaçlık kriterine göre evde bakım ücreti ödenmesine rağmen genellikle kadınlardan oluşan bu grup sosyal güvenlik kapsamında yer almamaktadır. Ailede bakım veren birey, bakım verdiği sürece sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakım güvence modeli kapsamına alınmalıdır."