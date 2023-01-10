Primini kendi ödeyenlere emeklilik rehberi

HERKESİN hayali emeklilik. Emeklilik için gerekli olan primi birisine ait işyerinde çalışarak, kendi işyerinizi açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta sistemiyle veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz. Kendi işini yapanlar, evde çalışanlar, kısmi çalışanlar, borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yeni yılla birlikte değişti. İşte yeni tutarlar:

■ ESNAFLIK YAPANLAR: Bağ-Kur primleri en düşük 3.452,76 lira oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise bu tutar 5 puanlık avantaj ile 2.952,36 lira olarak uygulanacak. Burada aylık avantaj 500,4 lira olurken, en alt tutardan yıllık 6.004,8 lira daha az prim parası ödenecek.

■ ÇALIŞMAYANLAR: Çalışmayanlar ya da eksik primi olanların her ay kendi primlerini ödeyerek yararlanabildiği isteğe bağlı sigortada da tutarlar değişti. En düşük prim 3.202,56 liraya yükselirken, en yüksek de bunun 7.5 katı ödenebilecek.

■ EVDE ÜRETENLER: Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlar ile evde üretim yaparak esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 3.202,56 liraya yükseldi.

■ EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR: Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 1.251, 30 gün işçi çalıştıranlar da 3.753 lira sigorta primi ödeyecek. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyor. Prim tutarı günlük 6,67 lira olacak. Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primlerini ödeyebilecek. Bunların ödeyecekleri prim tutarı aylık 3.252,60 lira olacak.

■ ŞOFÖRLER: Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 3.252,60 lira prim yatıracak. İşsizlik primi dahil etmek isteyenlerin ise en az 3.552,84 lira ödemesi gerekecek.

■ PART-TIMEÇALIŞANLAR: Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin yatıracağı tutar da değişti. Aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler aylık 3.202,56 lira, işsizlik sigortası primi ödeyecekler de 3.502,80 lira üzerinden gün sayısına göre ödeme yapacak.

■ TARIMLA UĞRAŞANLAR: Tarım Bağ- Kur primleri de en düşük 3.452,76 liraya çıktı. Primi düzenli ödeyenler için bu tutar 2.952,36 olarak uygulanırken, burada çiftçinin cebinden aylık 500,40, yıllık 6.004,8 lira daha az para çıkacak. Ayrıca tarım Bağ-Kur primleri artık Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 taksitle ödenebiliyor. Ocak-Haziran dönemine ait sosyal güvenlik primleri Temmuz ayının içinde, Temmuz-Aralık dönemine ait sosyal güvenlik primleri de Ocak ayının içinde verilebiliyor.

■ BORÇLANMA PLANLAYANLAR: Doğum ve askerlik borçlanmasında günlük en düşük prim 106,75, en yüksek prim 800,64 lira oldu. Bu yıl başvuru yapanlar 1 aylık borçlanmaya 3.202,56 lira verecek. 2 yıllık doğum borçlanmasına en az 76 bin 861, 18 aylık askerlik borçlanmasına 57 bin 646 lira ödenecek. Gurbetçiler ise yurt dışı borçlanmasına günlük en az 150,12 lira prim yatıracak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN