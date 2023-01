Milyonlara yeni kazanç

MİLYONLARCA memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın refah payı müjdesiyle artışlar yüzde 30'a yükseltildi. En düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca bu ay ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe giriyor. Peki artışlar kime, nasıl yansıyacak? Yeni aylıklar ne zaman ödenecek? Kimler, nasıl etkilenecek? İşte Ocak zamları...

■ Artış bu ayki ödemelere yansıyacak mı?

Mevcut mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15.4, memurların ve emeklilerinin ise yüzde 16.48 idi. Refah payı müjdesiyle SSK-Bağ- Kur emeklisinin zammına 14.60, memur ve emeklisinin artışına 13.52 puan eklenecek. Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de 5 bin 500 liraya yükseltilecek. Bu düzenlemelerin hızla yasalaştırılarak bu aya yetiştirilmesi planlanıyor.



■ Emeklilere taban aylık ödemesi nasıl uygulanacak?

Kimler ikinci artışı alacak? Tüm emeklilerin maaşına yüzde 30 zam yansıtılacak. Bu zammın ardından aylığı 5 bin 500 liranın altında kalanların ödemesi 5 bin 500 liraya tamamlanacak. Yani bazı SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu düzenlemeyle ikinci bir artıştan daha yararlanmış olacak. Örneğin; 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük kök aylık geçtiğimiz Temmuz'da ek ödeme dahil 2 bin 905 lira 72 kuruşa çıkmıştı. Bu emekliye taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 lira ödendi. Söz konusu kök aylık bu ay yüzde 30 zam ile 3 bin 777 lira 44 kuruşa çıkacak. Yeni taban aylık 5 bin 500 lira olduğu için bu emekliye bin 722 lira 56 kuruş seyyanen artış da yapılacak. 5 bin 500 lira ödenmeye başlanacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de en düşük kök aylık Temmuz'da 3 bin 335 lira 49 kuruşa yükselmiş, bu maaşı alana da aylık 3 bin 500 lira ödenmeye başlanmıştı. Söz konusu kök aylık bu ay yüzde 30 artışla 4 bin 336 lira 14 kuruşa çıkacak. Söz konusu maaşı alan emekliye bin 163 lira 86 kuruşluk bir artış daha yapılarak 5 bin 500 lira ödenecek. Bağ-Kur esnaf emeklerinde en düşük aylık ise 4 bin 197 lira 44 kuruş idi. Bu maaş da yüzde 30'luk Ocak zammıyla 5 bin 456 lira 67 kuruşa ulaştı. Bu maaşı alan emekliye de 43,33 liralık bir artış daha yapılarak 5 bin 500 lira ödenmeye başlanacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık 4 bin 687 liraydı. Bu aylık yüzde 30 zamla 6 bin 93 liraya ulaşacak. 5 bin 500 liralık taban tutar aşıldığı için söz konusu maaşı alan emekliye ayrıca bir artış yapılmayacak.



■ Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?

Yüzde 30 zam, ölüm aylığına da yansıyacak. Dul ve yetimler taban aylık düzenlemesinden de hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan, yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığı 4 bin 125 liradan az olamayacak. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 liradan az ödeme yapılamayacak. Önce maaşlara Ocak zammı yansıtılacak. Ortaya çıkan aylık, bu taban tutarların altındaysa, ödeme bu tutarlara tamamlanacak.



■ Ek ödeme nasıl değişecek?

Emekliler her ay maaşının yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Bu ek ödemenin tutarı bu ay yeni maaşlardan hesaplanacağı için artacak. Örneğin; net maaşı 7 bin lira olan bir emekli 280 lira ek ödemeyle birlikte 7 bin 280 lira alıyor. Bu emeklinin net maaşı 9 bin 100, ek ödemesi de 364 liraya yükselecek. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da 4 bin 66 liraya yükselecek.



TEKLIF MECLIS'TE

Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek zam düzenlemeleri ile asgari ücret desteğine ilişkin teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



5.500 TL EMEKLİLERİN TABAN AYLIKLARINA NASIL YANSIYACAK?

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut maaş: 4.197,44 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 5.456,67 TL

Ödenecek tutar 5.456,67 + 43,33 = 5.500 TL



SSK (2000 ÖNCESİ) EMEKLİSİ

Mevcut maaş: 4.687,06 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 6.093,18 TL



SSK (2000 SONRASI) EMEKLİSİ

Mevcut kök maaş: 2.905,72 TL

Ödenen tutar: 2.905,72+594,28 = 3.500 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 3.777,44 TL

Ödenecek tutar 3.777,44 + 1.722,56 = 5.500 TL



BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut kök maaş: 3.335,49 TL

Ödenen tutar: 3.335,49 + 164,51 = 3.500 TL

Yüzde 30 zamlı maaş: 4.336,14 TL

Ödenecek tutar: 4.336,14+1.163,86 = 5.500 TL



■ Kim, ne zaman alacak?

Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacak. Memur emeklilerinin ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu nedenle hesaplanan zam ve ek gösterge farkı ay içerisinde yatırılacak. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta yeni aylıklarını hesabında görecek.



DUL VE YETİMLERE EN AZ NE KADAR ÖDENECEK?

YÜZDE 75 (MAAŞ ORANI)

Önceki en düşük tutar: 2.625 TL

Yeni en düşük tutar: 4.125 TL

YÜZDE 50 (MAAŞ ORANI)

Önceki en düşük tutar: 1.750 TL

Yeni en düşük tutar: 2.750 TL

YÜZDE 25 (MAAŞ ORANI)

Önceki en düşük tutar: 875 TL

Yeni en düşük tutar: 1.375 TL



MEMUR EMEKLİSİNE EK GÖSTERGE FIRSATI

■ Ek gösterge emekli aylıklarına nasıl yansıyacak?

Emekli aylıklarında bir artış da 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesiyle olacak. 600 ek gösterge emekli aylıklarına ilave 260 lira seviyesinde artış getirecek. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanların emekli aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 240 lira artacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanlarda da 2 bin 587 lira artacak.



■ Emekli ikramiyeleri ne kadar artacak?

25 yıl çalışan memurun ikramiyesinde, ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkmışsa 52 bin 875, 2200'den 3600'e yükselmişse 61 bin 575 lira artış olacak. 30 yıl hizmeti olanlarda bu fark; ek gösterge 3000'den 3600'e çıkmışsa 67 bin 200, 2200'den 3600'e çıkmışsa 77 bin 610 lirayı bulacak.



YAŞLIYA, ENGELLİYE ÖDEMELER DEĞİŞİYOR

■ Memurların aile yardımı nasıl artacak?

Yüzde 30 artışa göre çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 758,28 liradan 987,76 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 216,84 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 108,42 liraya çıkacak.



■ Memur zammı sosyal desteklere, bedelli askerlik planlayanlara nasıl yansıyacak?

65 yaş, evde bakım, engelli aylıkları, çocuklar için yapılan Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri memur maaş katsayısındaki artıştan etkilenecek. 65 yaş aylığı bin 997, evde bakım aylığı 4 bin 336, engelli aylığı bin 594-2 bin 392, SED desteği bin 648-3 bin 708 lira aralığına yükselecek. Bedelli askerlik ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıyacak. 80 bin 64 lira olan bedelli askerlikteki tutar 104 bin 83 lira olacak.



EYT HAFTAYA MECLİS'TE

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, bu ay yasalaştırılması öngörülüyor. 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek. EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak. EYT ile ilgili henüz yasa çıkmadığı için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.



TAZMİNAT TAVANI DA ARTTI

■ Bu zamlardan EYT'liler nasıl etkilenecek?

Her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Bu, yeni emeklilere de uygulanıyor. EYT'lilerin maaşı hesaplanırken yüzde 30'luk Ocak artışı dikkate alınacak. Emekli maaşı bağlanırken EYT'lilere de 5 bin 500 liradan az aylık ödenemeyecek. Ayrıca 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanı arttı. Yüzde 16.48 artışla yeni tavan 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. 13.52 puanlık refah payı yürürlüğe girerek artış yüzde 30'a ulaştığında tazminat tavanı 19 bin 982 lira 82 kuruşa yükselecek.