EYT’liye hesaplı emeklilik

takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona yaklaşılırken, EYT 'lilere yeni asgari ücret de etki edecek. Eksik primi olanların borçlanma, ihya işlemlerinde ödeyecekleri tutar yeni asgari ücretle artacak.Asgari ücret, ayrıca tazminatlara da yansıyacak. Bu ay bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması için başvuranlar mevcut asgari ücret üzerinden günlük en az 69,02 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş. 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma yapılırsa en az 49 bin 697, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 37 bin 272 lira ödeniyor. Tüm bu tutarlara, 10 bin 8 liralık yeni brüt asgari ücret etki edecek. 1 Ocak'tan sonra başvuranlar 1 gün için 37,73, 1 aylık borçlanmaya bin 131 lira 84 kuruş daha fazla ödeyecek. 1 günlük borçlanma 106,75, 1 aylık borçlanma 3 bin 202 lira 56 kuruşa çıkacak. 18 aylık askerlik borçlanması 57 bin 646, 2 yıllık doğum borçlanması 76 bin 861 lira tutacak. Askerlik borçlanmasında 20 bin 373, doğum borçlanmasında 27 bin 373 lira fark olacak.Eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur 'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri olan Bağ- Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. Bu yıl bitmeden ihya talebinde bulunan, her gün için 74,42 lira öderken, bu tutar söz konusu işlem 1 Ocak'tan sonra yapılırsa 115,09 liraya çıkacak. 1 günlük ihyada 40,67, 1 aylıkta bin 220 lira fark oluşacak. Örneğin; 2 bin günlük süre için 81 bin 340 lira farkla 230 bin 180 lira ödemek gerekecek.Ocak'tan itibaren yurt dışı borçlanmasında da tutar artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 2 bin 911 lira 95 kuruş ödeme yapıyor. Bu tutar 4 bin 503 lira 60 kuruşa yükselecek. 1 aylık borçlanmaya bin 591 lira daha fazla ödeme yapılacak.asgari ücretteki artış kıdem tazminatlarına da yansıyacak. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş ödeniyor. 1 Ocak'tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin 8 lira kıdem tazminatı ödenecek. Her yıl için ele geçen para 9 bin 932 lira olacak. Asgari ücretlinin kıdem tazminatında böylece yıllık 3 bin 510 lira artış yaşanacak.