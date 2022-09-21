Az primi olan EYT'lilere kısmi emeklilik ve borçlanma formülleri gündemde

Yaşa takılanlar emeklilik için getirilecek çözümü heyecanla bekliyor. Hazırlıklar sürerken, çalışmanın Aralık'ta Meclis'e taşınması planlanıyor. Üzerinde durulan formül merak edilirken, çeşitli talepler de geliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Ancak 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlardan bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.



İKİ SEÇENEK

Burada 2 seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. İkincisi ise primlerin borçlanma yöntemleriyle tamamlanması. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor. Düzenleme çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek. Ancak primi eksik ise primi tamamlandığında ya da borçlanma yaparak emeklilik hakkını kullanacak. Ancak EYT düzenlemeleri kapsamında bazı beklentiler de bulunuyor.



3600 GÜNE MAAŞ

Bunlardan biri, SSK'lılarda 3600 prim gün, Bağ- Kur'lularda 5400 prim gün ile kısmi emeklilikte yaş şartının esnetilmesi. Halen SSK'lılarda 3600, Bağ-Kur'lularda ise 5400 prim gün ile kısmi emeklilik mümkün. Ancak burada kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a varan yaş şartları söz konusu oluyor. Bu yaş şartının esnetilmesi de çalışmalarda gündeme gelecek. 3600 prim günü olan SSK'lılar ile 5400 prim günü bulunan Bağ-Kur'lulardan kadınların 50, erkeklerin 55 yaşında emekli olabilmesi beklentileri bulunuyor.



STAJ-TARİH TALEBİ

Borçlanmayla ilgili de pek çok talep geliyor. Çalışmalar sırasında bu taleplerin dikkate alınarak karar verilmesi bekleniyor. Öne çıkan talepler de şöyle: ● 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup askerlik borçlanmasıyla işe girişi 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler, düzenleme kapsamında olmak istiyor.

● Sigortadan önce doğum yapan anneler de bu çocukları borçlanabilme ve prim kazanma hakkı talep ediyor. Böylece çok sayıda anne de EYT kapsamına girip, düzenlemeyle emeklilik imkanına kavuşabilecek.

● Staj sigortasıyla çalışma hayatına başlayanlar bu süreleri borçlanarak uzun vadeli sigorta kollarından saydırmak, işe başlangıç tarihlerini de bu yöntemle geriye çekmek istiyor. Bu talepler kabul görürse, stajını 8 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar da EYT düzenlemesi kapsamına girebilecek.

● Geçmiş yıllarda vergi mükellefi olmalarına rağmen Bağ-Kur kaydı yaptırmayan sigortalılar da bu geçmiş günlerini borçlanarak tescil ettirmeyi talep ediyor.