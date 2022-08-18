Milyonlarca memur ve emekliye çifte müjde

Yaklaşık 5.3 milyon memur ve memur emeklisi hem maaşlarının artacağı hem de ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor. 15 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle; birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.



MAAŞLARA YANSIYACAK

Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek. Yeni ek göstergenin emekli aylıklarında getireceği artıştan, düzenlemeden önce emekli olanlar da yararlanacak.



EMEKLİ ÖĞRETMENE 9.722 TL

Mevcut memur maaş katsayısına göre, ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında bin 749 ile bin 971, emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek. Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin emekli aylığı mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 973, ikramiyesi 287 bin 501 lirayken, 3600 ek gösterge ile emekli aylığı 9 bin 722, ikramiyesi ise 350 bin 552 liraya yükselecek. 2200 ek göstergeli hemşire ve din görevlilerinin de mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 751 lira olan emekli aylığı 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya, 279 bin 495 lira olan emekli ikramiyesi ise 350 bin 552 liraya çıkacak. Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesiyle 30 yıl hizmeti olan 1. derece bekçiler ile kimyagerler ve istatistikçilerin emekli aylığı 7 bin 973 liradan 9 bin 833, ikramiyesi 287 bin 501 liradan 354 bin 555 liraya ulaşacak



EK GÖSTERGE KAZANCI

Yeni ek göstergeler memurların aylıklarında artış getirse de en büyük etkiyi emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde gösterecek. Mevcut maaş katsayısı üzerinden yeni ek göstergenin getireceği kazanım şöyle:

OCAK'TA YÜZDE 8 ARTIŞ + FARK

Ek göstergenin hayata geçeceği Ocak'ta ise memur maaş katsayısında bir artış daha olacak. Buna göre ek gösterge avantajı daha da büyüyecek. Toplu sözleşmeye göre; maaş katsayısına, yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı) yansıtılacak.



TORBA DOLUSU ÇÖZÜM GELİYOR

Milyonların beklediği kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasayla ilgili hazırlıklar başladı. Tasarının Ekim'de Meclis'in açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor. Pakette, 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen 700 bin işçinin yer değiştirme, eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunları, çoğunluğu şoför kadrosundaki 42 bin personelin kadro konusu ve belediye şirketlerindeki taşerondan kadroya geçen personelin sorunlarının yer alması bekleniyor.