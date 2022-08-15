Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor! Engelliye çifte destek!

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık bin 226 lira 69 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da bin 840 lira 4 kuruş ödeme yapılıyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık 3 bin 336 lira 3 kuruş ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Böylece haneye 4 bin 562 lira 73 kuruş ya da 5 bin 176 lira 8 kuruş para giriyor.

NASIL ALINIYOR?

Engelli aylığı, sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor. Bu maaşı olmak için engellinin 18 yaşından büyük, 65 yanından küçük olması, 65 yaşından büyük olması halinde en az yüzde 70 oranında engelinin bulunması, hanedeki kişi başına düşen gelirin bin 833 lira 45 kuruşun altında olması gerekiyor. Nafaka bağlanan, sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engelliler aylık alamıyor. Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor. Hanede kişi başına düşen gelirin 3 bin 666 lira 90 kuruşun altında olması gerekiyor. Evde bakım parası alınabilmesi için bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması ve aynı adreste yaşaması şart. Üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. 18 yaşından küçüklerin yakınlarına da aylık bin 226 lira ödeme yapılıyor.

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