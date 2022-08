Emekliye yüksek promosyon rehberi

Emeklilerin promosyon kazancı bankaların kampanyalarıyla iyice yükseldi. 2020'de 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen promosyon tutarı, 10 katına çıktı.



Promosyon 7 bin 500 liraya kadar yükselirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödenmeye başladı. Halen 5 banka 7 bin lira ve üstü para veriyor.



Kampanyalardan yararlanmak için şunları yapmak gerekiyor:



TAAHHÜT SÜRESİ DOLANLAR: 3 yıllık promosyon taahhüt süresini dolduran istediği bankayı seçebiliyor. Kendi bankasındaki yeni promosyon tutarından yararlanabildiği gibi, başka bankaya da geçebiliyor. Banka değiştirmek de kolay. Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden e-Devlet şifresiyle banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.



YENİ EMEKLİLER: Yeni emekli olanlar isterse aylık bağlanmadan banka seçimini yapabiliyor. Emekli Sandığı'ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi belirtebilirsiniz. SSK veya Bağ-Kur'dan emekli oluyorsanız, e-Devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini belirtebilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip promosyonunuzu alabilirsiniz.



TAAHHÜDÜ SÜRENLER: Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip bir fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz de mümkün. Bankanızdan promosyon tutarını artırmasını isteyebilir ya da başkasına geçebilirsiniz. Bankayı değiştirmenin herhangi bir cezası yok. Sadece, aldığınız promosyon ödemesinden kalan süreye ait kısmı iade etmeniz gerekiyor.



NE KADAR İADE YAPILIR?: Promosyon taahhüdü sürerken banka değiştirildiğinde yapılacak iade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanıyor. Örneğin; 750 lira promosyon aldınız, 3 yıllık taahhüdünüzün dolmasına 1 yıl süre kaldı. 1 yıllık sürenin promosyon tutarı olan 250 lirayı iade ederek bankanızı değiştirebilirsiniz.



TAMAMI GERİ İSTENİRSE?: Banka kalan sürenin değil de tüm promosyon tutarını istiyorsa bunu kesinlikle kabul etmeyin. Konuyla ilgili tüketici hakem heyetine de başvurabilirsiniz.

HER banka farklı promosyon kampanyası yapıyor. Kampanyalarda emekli yakınını getirenlere de kişi başına 250 lira veriliyor. Çok kişi getiren alacağı ödemeyi artırıyor.



KREDİ KULLANANLAR DİKKAT!

Kredi çeken emeklilerin taahhüt sürürken başka bankaya geçişinde sorunlar yaşanabiliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu durumun banka değiştirmeye engel olmadığını söyleyerek, şu bilgileri verdi: "Maaş aldığı bankadan kredi çekenlerin maaş hesaplarına bloke konulması hukuki değil. Buna rağmen hemen hemen tüm bankalar kendisinden kredi kullanmış emeklinin maaşını taşımasına izin vermiyor. BDDK'ya şikayet etmelerinin yanı sıra hakem heyetlerine başvurarak maaşların taşınmasına karar verilmesini isteyebilirler. Başka banka emekli hesabını kendine taşımayı karşıdaki bankaya borcu var diye kabul etmezse bu durumu da Rekabet Kurumu'na şikayet edebilirler."



SEÇİM YAPMADAN OKUYUN

Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara yüksek ödeme yapıyor. Bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara promosyonu artırıyor. Bunlara dikkat edin.



Emekli yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Burada getirilen her kişi için ödeme yapılıyor. Kazandırılan her kişi için 250 lira veriliyor. Bazıları 1, bazıları 2, bazıları 10 emekli yakını için bu imkanı sunuyor.



Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin.