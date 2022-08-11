İş öğrenene ayda 6.050 TL

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler hem tecrübe kazanıyor hem eğitim süresince harçlık alıyor, ardından da iş imkanı elde ediyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor. İşbaşı eğitim programlarında katılımcılara yapılan ödeme artırıldı. Günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlarda 211,55, öğrencilerde 158,66, işsizlik ödeneği alanlarda 105,78 liraya yükseltildi. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda ise 232,71 lira oldu.
3-9 AY UYGULANIYOR
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay oluyor. İşbaşı eğitim programları, haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Gençler günlüğü 232,71 liradan ayda (26 gün) 6 bin 50 lira alabiliyor. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.
EĞİTİMLERE KİMLER KATILABİLİYOR?
İŞBAŞI eğitim programlarına katılmak isteyenlerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'ne başvurmaları yetiyor. Şu şartlar aranıyor:
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Son 1 yılda program düzenlenecek işverene ait işyerlerinde sigortalı olmamak.
FİRMALARA BÜYÜK İMKAN
İŞBAŞI eğitim programı; işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek haklarında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunuyor. İşte firmalar açısından programın detayları:
İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi, İŞKUR'dan kendilerine katılımcı adayı bulunmasını isteyebiliyor.
Programdan yararlanmak için en az 5 sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, katılımcıların en az yüzde 70'ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek gerekiyor.
İşveren çalışan sayısının yüzde 30'una kadar katılımcı isteyebiliyor.
Programa katılanlara İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında işverenin yaptığı ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemeler vergi matrahından indirilebiliyor.
3-9 AY UYGULANIYOR
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay oluyor. İşbaşı eğitim programları, haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Gençler günlüğü 232,71 liradan ayda (26 gün) 6 bin 50 lira alabiliyor. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.
EĞİTİMLERE KİMLER KATILABİLİYOR?
İŞBAŞI eğitim programlarına katılmak isteyenlerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'ne başvurmaları yetiyor. Şu şartlar aranıyor:
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Son 1 yılda program düzenlenecek işverene ait işyerlerinde sigortalı olmamak.
FİRMALARA BÜYÜK İMKAN
İŞBAŞI eğitim programı; işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek haklarında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunuyor. İşte firmalar açısından programın detayları:
İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi, İŞKUR'dan kendilerine katılımcı adayı bulunmasını isteyebiliyor.
Programdan yararlanmak için en az 5 sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, katılımcıların en az yüzde 70'ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek gerekiyor.
İşveren çalışan sayısının yüzde 30'una kadar katılımcı isteyebiliyor.
Programa katılanlara İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında işverenin yaptığı ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemeler vergi matrahından indirilebiliyor.