Annelerin ödemesi arttı yarım gün çalışan anneye en az 11.922 TL!

SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da yarım çalışma ödeneği veriyor.



DOĞUMA GÖRE ÖDEME

İŞKUR ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Asgari ücretteki artış yarı zamanlı çalışan annelerin ödemelerini de yükseltti. ilk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten damga vergisi kesilmiş olarak 4 bin 966 lira 2 kuruş alıyordu. Bu tutar 6 bin 421 lira 89 kuruşa çıktı. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 5 bin 500 lira 35 kuruşa yükseldi. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 11 bin 922 lira geçecek



ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ÖRNEK HESAP

Brüt ücret: 6.471 TL

Net ücret: 5.500,35 TL

Çocuk sayısı: 1

Yarım çalışma: 60 gün (2 ay)

İşyerinden alınacak 2 aylık maaş: 5.500,35 TL (2.750,17 x 2)

İŞKUR'dan alınacak 2 aylık ödenek: 6.471 TL (3.235,50 x 2)

Damga vergisi: 6.471 x % 07.59 = 49,11 TL

İŞKUR'dan alınacak net ödenek: 6.471 – 49,11 = 6.421,89 TL

Toplam maaş: 5.500,35 + 6.421,89 = 11.922,24 TL

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