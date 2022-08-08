Ayda 2.001 TL'ye emeklilik! Aile bütçesine katkı sunan ev kadınlarına emekli olma imkanı

Herhangi bir işyerinde çalışanlar gibi, evde üretenler de emeklilik imkanına sahip. Evinde el emeği ürünler üreterek satan kadınlara devlet de destek veriyor. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar, hem vergiden muaf esnaf sayılıyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor.



NASIL BAŞVURULUYOR?

Bunun için öncelikle 'esnaf vergi muafiyeti belgesi' almak gerekiyor. Bu belgeyi alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak sigortalı da olabiliyor. 2021'de 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayıldı. Bu yıl ise 29 gün üzerinden prim yatıran 30 gün sigortalı çalışmış sayılıyor. Yeni asgari ücrete göre de aylık prim tutarı bin 547 lira 90 kuruştan 2 bin 1 lira 70 kuruşa çıktı. Ödenecek prim önümüzdeki yıl ise 30 günden hesaplanacak. Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.



HANGİ ŞARTLAR VAR?

Ev kadınlarının vergi muafiyetinden yararlanabilmeleri ve sigortalı olabilmeleri için aranan ilk şart, 18 yaşından büyük olmaları. İşyeri açmaksızın dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü gibi makine ve aletler hariç olmak üzere sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan evinde üretim yapanlar kapsamda. Yine bu imkan; havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri kapsıyor.



İNTERNETTEN SATANA KOLAYLIK

Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara da vergi muafiyeti var. Bu yıl 320 bin liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyor. Ailesine ek gelir sağlamak isteyenleri teşvik eden bu düzenlemeden faydalanmak için 'Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi' almak ve bankada ticari hesap açarak tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN